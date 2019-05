Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog fenyegetni a veszély, hogy évente legalább egyszer elönti a víz a klímaváltozással összefüggő globális tengerszint-emelkedés miatt – derül ki egy amerikai nonprofit klímakutató szervezet jelentéséből.","shortLead":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog...","id":"20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c865ec-4446-4558-b426-2f212ae576c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","timestamp":"2019. május. 07. 17:03","title":"Ördögi kör: a globális felmelegedés miatt évente 500 amerikai templomot önthet el a tengervíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint a polgármesteri hivatalt és Seszták Miklóst leszámítva persze, akik nem válaszoltak. Az LMP-s Ungár Péter írásbeli kérdésére most annyi derült ki: 2020-ra kellene elkészülnie. ","shortLead":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint...","id":"20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a156ffe6-3498-47be-bf82-fc5e86cf3ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","timestamp":"2019. május. 06. 18:39","title":"Most tervezik a 2,5 milliárdos kisvárdai speciális központot, amiről senki nem tudott semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól, ezekről is beszélt a Kleine Zeitungnak. ","shortLead":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól...","id":"20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b0aabd-b1b7-4515-8694-a31a1c7bec7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","timestamp":"2019. május. 06. 09:13","title":"Orbán: Ébernek kell lennünk, van egy komoly veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","shortLead":"Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.","id":"20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e95a564-5079-4464-8aa5-54c2c5e6ca46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c08bb-af7b-42c4-9fc0-cabd48f200d9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Peterfy_Bori_Az_emberi_termeszet_iszonyatosan_eros_oldala_az_agresszio","timestamp":"2019. május. 06. 11:23","title":"Péterfy Bori: „Az emberi természet iszonyatosan erős oldala az agresszió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","shortLead":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","id":"20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c321418a-dbb0-440b-8aa6-2c0ee84b6ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","timestamp":"2019. május. 07. 10:11","title":"Kórházszövetség: Semmi szükség kancellárokra a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]