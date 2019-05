Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","shortLead":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","id":"20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030cee2-dd3a-4347-8f4a-2e9b23e179f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","timestamp":"2019. május. 07. 12:53","title":"Egy egész házat lehet venni az agglomerációban egy belvárosi lakás árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen felvétel készült. ","shortLead":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen...","id":"20190506_landolas_ferihegy_futopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30dc40-9ebb-4290-82ef-1cbd6884d02a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_landolas_ferihegy_futopalya","timestamp":"2019. május. 06. 13:33","title":"Kíváncsi, mit látnak a pilóták, amikor Ferihegyen landolnak? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42294866-ebb1-4d34-8e45-5df90c30b7d2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarország a hetedik bicikligyártó a kontinensen. ","shortLead":"Magyarország a hetedik bicikligyártó a kontinensen. ","id":"20190508_Exportra_keszul_a_magyar_biciklik_kozel_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42294866-ebb1-4d34-8e45-5df90c30b7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5fdecc-5f4a-4793-9803-cbccc403f64e","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Exportra_keszul_a_magyar_biciklik_kozel_fele","timestamp":"2019. május. 08. 06:59","title":"Exportra készül a magyar biciklik közel fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatói esetében.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli...","id":"20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08637b0d-e433-40b4-8e03-249a0e3c61bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","timestamp":"2019. május. 07. 15:03","title":"Ügyes ötlet: egyszerű gombelemet tenne a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076fde66-6306-421c-a952-9144c763dadc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Béreket csökkentene külföldön, Romániában például 3 százalékkal. A Partizán EP-választási vitaestjén jártunk.","shortLead":"Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Béreket csökkentene külföldön...","id":"20190507_Ez_csak_kampanyszlogen__mondta_partja_igereterol_a_Momentum_politikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076fde66-6306-421c-a952-9144c763dadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371880-6138-42de-94b5-cdfeb46a2dac","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Ez_csak_kampanyszlogen__mondta_partja_igereterol_a_Momentum_politikusa","timestamp":"2019. május. 07. 05:30","title":"Ez csak kampányszlogen – mondta pártja ígéretéről a Momentum politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Clooney egy interjúban mesélt az ikrekről.","shortLead":"George Clooney egy interjúban mesélt az ikrekről.","id":"20190508_Igazi_kis_csinytevok_Amal_es_George_Clooney_gyerekei_pedig_meg_ketevesek_sincsenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502279b-0848-4eed-b2b1-55c8e2126e2a","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Igazi_kis_csinytevok_Amal_es_George_Clooney_gyerekei_pedig_meg_ketevesek_sincsenek","timestamp":"2019. május. 08. 11:11","title":"Igazi kis csínytevők Amal és George Clooney gyerekei, pedig még kétévesek sincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb10e3-70e7-47c7-bb72-12c820d7ad2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","timestamp":"2019. május. 07. 18:27","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]