[{"available":true,"c_guid":"285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi országok együttműködését.","shortLead":"A magyar kormányfő és a cseh elnök budapesti találkozóján kölcsönösen dicsérték a két ország viszonyát és a visegrádi...","id":"20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285a9ddf-77ff-4a84-bc67-a2faf7263a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a595d4d-fa3a-4327-9a61-c7ab0ea14f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_Magyarorszag_es_Csehorszag_kapcsolataiban_nincsenek_problemas_ugyek","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Orbán: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő válaszol a sajtó kérdéseire. Előtte elmondták, mit miért tesz a kormány.","shortLead":"Donald Trump, Facebook, egészségügy – ezek a témák is előkerültek a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely...","id":"20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cf317d-a248-46aa-8dc7-32dcced6f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_sajto_faggatja_a_kormanyt_kovesse_velunk_a_Kormaninyfot__ELO","timestamp":"2019. május. 16. 10:28","title":"Gulyás: Nem tartjuk helyesnek, ha egy gyereknek két apával kell felnőnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","shortLead":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","id":"20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66e4e8-c4ea-4428-8d5e-7c10c88e912f","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","timestamp":"2019. május. 15. 17:51","title":"Film készül a christchurchi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között.","shortLead":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út...","id":"20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415be5-57c4-4179-9910-04a06fd1d703","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","timestamp":"2019. május. 16. 19:50","title":"Gyalog se akarjon közlekedni a Teréz körúton vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5b171-6c31-4af9-a645-534a07a5b44b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az északiak ismét példát mutatnak őszinteségből. A dán-svéd Szívek királynője véletlenül sem attól lesz szélsőségesen megrendítő, felkavaró film, hogy a főszereplő nő lefekszik benne a férje kamasz fiával, és ezt esetenként pornográf részletességgel mutatja a kamera. Kritika.","shortLead":"Az északiak ismét példát mutatnak őszinteségből. A dán-svéd Szívek királynője véletlenül sem attól lesz szélsőségesen...","id":"20190515_Nem_a_legyozhetetlen_vagyainktol_valunk_bunosse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cba5b171-6c31-4af9-a645-534a07a5b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e47e-3415-4b33-b98a-5ed40b7fb0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Nem_a_legyozhetetlen_vagyainktol_valunk_bunosse","timestamp":"2019. május. 15. 20:00","title":"Nem a legyőzhetetlen vágyainktól válunk bűnössé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","shortLead":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","id":"20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b111d3ec-2075-499b-9c04-26169b3fecbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","timestamp":"2019. május. 16. 10:31","title":"Meghalt egy ember a Nyugati pályaudvar aluljárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","shortLead":"Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki figyelmeztetést az MNB.","id":"20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43865f5-4798-4cb8-9bbf-5d4bd9f6c870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926a99f-88dc-4c79-824e-731c71ef8de6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_bevaltas","timestamp":"2019. május. 16. 18:28","title":"Emlékszik még ezekre a bankjegyekre? Még pár hétig lehet beváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem lett világosabb, mit is szeretnének kezdeni vele.","shortLead":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem...","id":"20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36966839-0d93-4f8a-bcfe-3fef545fd63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","timestamp":"2019. május. 17. 09:03","title":"Megszólalt a Google az Androidot állítólag leváltó operációs rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]