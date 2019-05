Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","shortLead":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","id":"20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63d8fe-3652-4b04-bfad-ea11e74f70c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","timestamp":"2019. május. 21. 10:13","title":"Visszatér a ’70-es évek, mindenki maga szerelheti a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok sem panaszkodhatnak.","shortLead":"A magyarok sem panaszkodhatnak.","id":"20190520_Milliardos_jogdijat_kaptak_a_dalszerzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ffba2-7cd1-40da-b329-d608f4bd8e1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Milliardos_jogdijat_kaptak_a_dalszerzok","timestamp":"2019. május. 20. 15:48","title":"Milliárdos jogdíjat kaptak a dalszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","shortLead":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","id":"20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07d16f-eed1-4a07-89ed-28d687adef02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","timestamp":"2019. május. 21. 09:18","title":"A Mol is belevág a hidrogénes autózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utóbbi hónapokban ez már a sokadik eset volt. ","shortLead":"Az utóbbi hónapokban ez már a sokadik eset volt. ","id":"20190520_Most_Szicilianal_pusztult_el_egy_balna_aminek_a_gyomra_tele_volt_muanyaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee820b-35b4-4c4d-bd00-d695db18000c","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Most_Szicilianal_pusztult_el_egy_balna_aminek_a_gyomra_tele_volt_muanyaggal","timestamp":"2019. május. 20. 09:43","title":"Most Szicíliánál pusztult el egy bálna, aminek a gyomra tele volt műanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","shortLead":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","id":"20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d544d20b-61fa-400c-a916-7080056803d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. május. 21. 11:03","title":"Videó: Felvette a kamera, ahogy raktárba csapódik egy F–16-os repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","shortLead":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","id":"20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9fac0-029f-44a7-acf4-ce68ffc65e1b","keywords":null,"link":"/sport/20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","timestamp":"2019. május. 21. 09:58","title":"Az egész F1 Niki Laudát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő ülésén erősíti meg az elnökség.","shortLead":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti...","id":"20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702abfd-fd0a-4f99-a0cf-b829c4764e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","timestamp":"2019. május. 19. 21:33","title":"Strache helyett Norbert Hofer lett az Osztrák Szabadságpárt új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]