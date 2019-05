Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül az Orbán-kormány: jelentősen csökkentenék a fizetnivalókat annak érdekében, hogy könnyebb és olcsóbb legyen kocsit cserélni, így megújuljon az elavult magyar járműállomány – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. A Pénzügyminisztérium által kidolgozott, még titkos javaslatnak a kocsivásárlást tervezők örülhetnének, kevesebb lenne az intéznivaló, többféle illeték és az eredetvizsgálat díja is megszűnne. Ha a kormány rábólint a reformra, a regisztrációs adó is változna, hogy fékezzék a kevésbé korszerű autók behozatalát.","shortLead":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül...","id":"20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa42c-328c-4ff5-8035-3e31956103b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","timestamp":"2019. május. 22. 06:30","title":"Radikálisan átszabná az autóvásárlás adóit az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti ügyekkel nem foglalkozik.","shortLead":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti...","id":"20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e063a4e7-50d3-418c-a073-faf774a56f07","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 20. 14:36","title":"A kormány üzleti ügyekkel nem foglalkozik, főleg, ha számára kínosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden kora este mindenki számára elérhetővé vált.","shortLead":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden...","id":"20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a0c25-df9f-48a5-91cf-d38c20c77235","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","timestamp":"2019. május. 21. 20:03","title":"Megérkezett a Windows 10 nagy tavaszi frissítése, így töltheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a KSH szerint. ","shortLead":"Legalábbis a KSH szerint. ","id":"20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164f27f-da7c-4c03-8f2a-1492cbd0fa12","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","timestamp":"2019. május. 21. 07:31","title":"Többen jöttek vissza Magyarországra tavaly, mint ahányan elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","shortLead":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","id":"20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbe1be-7c9a-450d-a6bb-9eb1f69177fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. május. 21. 06:04","title":"Óriási tojásdrágulással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 12-én egy rivális fórumra kerültek ki azoknak a felhasználóknak az e-mail-címei, jelszavai és IP-címei, akik szintén felhasználói adatok ellopásával \"foglalkoznak\".","shortLead":"Május 12-én egy rivális fórumra kerültek ki azoknak a felhasználóknak az e-mail-címei, jelszavai és IP-címei, akik...","id":"20190520_hacker_kiberbiztonsag_brian_krebs_ogusers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77466ca-fea6-4a62-be49-ed525c407e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_hacker_kiberbiztonsag_brian_krebs_ogusers","timestamp":"2019. május. 20. 13:33","title":"112 988 hacker érzékeny adatai kerültek ki a netre, börtön várhat rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","shortLead":"A férfit és feleségét devizahitele miatt lakoltatták volna ki, ezt most novemberig elhalasztották. ","id":"20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116c8404-5240-41c9-8481-ad60deb6c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91192278-1d31-4291-9222-a2a38b26afd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Elhalasztottak_egy_sulyosan_beteg_pecsi_ferfi_kilakoltatasat","timestamp":"2019. május. 21. 12:38","title":"Elhalasztották egy súlyosan beteg pécsi férfi kilakoltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]