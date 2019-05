Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból. Az önkormányzat és a helyi vállalkozások is milliárdokat kaptak az uniós forrásokból az elmúlt három évben. Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból... 2019. május. 27. 09:42 A "Gyere haza fiatal" program befuccsolt, Kisteleken a "Ne menj el fiatallal" próbálkoznak A szoros határidő és egy speciális választási szabály miatt a bukott alkancellár EP-mandátumhoz juthat, az már más kérdés, hogy átvenné-e. más... 2019. május. 27. 21:56 Még az sem kizárt, hogy Strache a bukása után EP-képviselő lesz Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő dél-patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt – figyelmeztetnek chilei kutatók, akik márciusban látogattak el a térségbe. Két részre szakadt és várhatóan tovább töredezik a Chile és Argentína között 12 ezer négyzetkilométeren elterülő... 2019. május. 26. 20:13 Rossz hír jött: kettétört a patagóniai jégmező a klímaváltozás miatt Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat. Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat. 2019. május. 27. 20:03 Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH. Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH. 2019. május. 27. 15:51 31 milliós büntetést ért a C-vitamin felszívódásának forradalmi áttöréséről szóló reklám A virággal történő megjelöléstől az úthiba mihamarabbi kijavítását várják a helyiek. ","shortLead":"A virággal történő megjelöléstől az úthiba mihamarabbi kijavítását várják a helyiek. 2019. május. 28. 06:41 A nap fotója: A virágkommandó ezúttal egy régi piliscsabai kátyúra csapott le Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most az alapanyagárak is megugrottak, ezért a szakmai szövetség felmelegítené a témát. A béremelések után most A béremelések után most... 2019. május. 28. 07:15 Túl drága a zöldség és a hús, ismét áfacsökkentésért lobbiznak a menzák Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. 2019. május. 26. 20:25 Jogsértő volt az érdi polgármester, amikor fejléces papíron kampanyolt a Fidesz mellett