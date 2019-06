Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális csúcstalálkozóján, melyet csütörtökön és pénteken rendeznek meg Biarritzban, erre akarják felhívni a figyelmet a francia vendéglátók.","shortLead":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális...","id":"20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d31cc1-d2ca-4b1a-9696-7c2ded30552d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","timestamp":"2019. június. 06. 11:23","title":"A szegények 13 évvel kevesebbet élnek, mint a gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","id":"20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f3465-2b1b-4e69-a326-a007298eb8de","keywords":null,"link":"/elet/20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","timestamp":"2019. június. 04. 20:46","title":"A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864428c-6789-42c4-a426-a9e51e878917","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Óvodákra kevesebb jut, mint a babaváró hitel kamattámogatására és a nagycsaládosok autóvásárlására együttesen. Az oktatást sem kényezteti el a kormány, kivéve, ha sportról van szó. Pedig a helyzet jó, és jövőre még jobb lesz. Itt vannak a 2020-as büdzsétervezet fő számai.","shortLead":"Óvodákra kevesebb jut, mint a babaváró hitel kamattámogatására és a nagycsaládosok autóvásárlására együttesen...","id":"20190604_koltsegvetes_varga_mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c864428c-6789-42c4-a426-a9e51e878917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e7e6-c7f4-4ccf-8edc-8dc30235eee3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_koltsegvetes_varga_mihaly","timestamp":"2019. június. 04. 17:41","title":"Tényleg a családok költségvetése a jövő évi? Megnéztük a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","shortLead":"Ezekkel akarják a kiemelés előtt a Clark Ádám úszódarura rögzíteni a hajótestet. ","id":"20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba8d3b2-973b-4be2-9258-3662faf382a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_TEK_rogzitesi_pontokat_alakitanak_ki_a_Hableany_roncsan","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"TEK: rögzítési pontokat alakítanak ki a Hableány roncsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","shortLead":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48e64-d250-4345-8248-ff567445ca7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","timestamp":"2019. június. 05. 21:24","title":"Máris megjelent a rendelet a tömegszerencsétlenségek esetén követendő eljárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez nincs joga, jelenti a TASZ.","shortLead":"Két évig próbálta az Emmi elszabotálni a kórházi fertőzéses adatok kiadását, de most a Kúria is kimondta, hogy ehhez...","id":"20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61558be6-9776-48ab-8cc4-f51e2063160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0438edf-2276-439c-a6c0-30eed484bef8","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_Kuria_is_kotelezi_az_Emmit_a_korhazi_fertozeses_adatok_kozreadasara","timestamp":"2019. június. 05. 14:06","title":"A Kúria is kötelezi az Emmit a kórházi fertőzéses adatok közreadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","shortLead":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","id":"20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0d0582-1396-421e-b5ed-e98c4387528f","keywords":null,"link":"/elet/20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","timestamp":"2019. június. 05. 18:05","title":"Agresszív varjak miatt kellett lezárni egy józsefvárosi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók használják a jent, és ezzel értéket adnak neki, úgy ez egy kriptopénzzel is megtörténhet. ","shortLead":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók...","id":"20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5569160-7aba-416c-bdd5-ac60691eef5c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","timestamp":"2019. június. 06. 14:15","title":"Van-e a kriptopénz mögött bármi, ami az értékét adja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]