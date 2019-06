Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6f41a2-ce39-43e4-afb7-1d6da7b6ed98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára kampánya, az EP-választás eredménye, valamint a Momentum döntése győzte meg az indulásról - mondta az ATV-ben a DK főpolgármester-jelöltje. ","shortLead":"Dobrev Klára kampánya, az EP-választás eredménye, valamint a Momentum döntése győzte meg az indulásról - mondta...","id":"20190606_Kalman_Olga_Fogok_en_meg_targyalni_Orban_Viktorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f41a2-ce39-43e4-afb7-1d6da7b6ed98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784d460-2ac2-40c9-aee1-1f819ed93425","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Kalman_Olga_Fogok_en_meg_targyalni_Orban_Viktorral","timestamp":"2019. június. 06. 20:35","title":"Kálmán Olga: „Fogok én még tárgyalni Orbán Viktorral”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","shortLead":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","id":"20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e84a4a2-f1c7-41c1-bdca-6126b701a203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Új kutatás: évtizedeken belül lakhatóvá válik Szibéria a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek, a rabok sorra nyerik az emiatt indított pereket. A kormány csendben feltámasztotta a börtönépítési projektet, de csak öt helyszínen, és immár az eddig főleg sportprojektekben jeleskedő beruházási ügynökség gondnoksága alatt.","shortLead":"Nyolc új börtönnek kellett volna felépülnie 2019-re, de egy kapavágás se történt, a meglévő intézmények túltelítettek...","id":"20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5aa1d4-5062-4eac-8c95-62b36c5436fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Stadionban_erosek_most_bortonepitesben_is_bizonyithatnak","timestamp":"2019. június. 06. 16:10","title":"Stadionban erősek, most börtönépítésben is bizonyíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt \"gyalázatos esetet\", és adjon hiteles magyarázatot arra, hogyan kerülhetett sor a történtekre.","shortLead":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt...","id":"20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e9aa3f-e52e-411d-a9d6-0271b02d9244","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","timestamp":"2019. június. 07. 11:43","title":"A bekéretett román nagykövet nem ment el Szijjártóékkal találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 300 tanút hallgattak meg eddig. ","shortLead":"És 300 tanút hallgattak meg eddig. ","id":"20190606_40_terfigyelo_kamera_felvetelet_elemzi_a_rendorseg_a_dunai_hajobaleset_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c83e4c-00e7-42f0-a461-9baf4dea6df6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_40_terfigyelo_kamera_felvetelet_elemzi_a_rendorseg_a_dunai_hajobaleset_ugyeben","timestamp":"2019. június. 06. 15:08","title":"40 térfigyelő kamera felvételét elemzi a rendőrség a dunai hajóbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"Domány András - Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő nők. Az adószakértő szerint azonban ne éljék bele magukat, hiszen ez a támogatási forma idegen az adórendszertől, így véleménye szerint el sem szabadna fogadni. ","shortLead":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő...","id":"20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6eca0c-5700-4dd5-bac9-6e70e04e82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"Életre szóló adómentesség a négygyerekes anyáknak – azért ne bízzák el magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent...","id":"20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa6a82-3b0c-4c23-b554-fe50d3c22dff","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","timestamp":"2019. június. 06. 12:01","title":"Júniusban újra TérTáncKoncert a Bazilika előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413786d7-9176-4c17-a166-662d96cdb751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Keletiből 17 perc alatt vinnék ki a vonatokat saját megoldásban. ","shortLead":"A Keletiből 17 perc alatt vinnék ki a vonatokat saját megoldásban. ","id":"20190605_Uj_tervvel_allt_elo_a_MAV_a_ferihegyi_gyorsvasutra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413786d7-9176-4c17-a166-662d96cdb751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab347c-cfdb-4563-aa14-e6c17e279276","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Uj_tervvel_allt_elo_a_MAV_a_ferihegyi_gyorsvasutra","timestamp":"2019. június. 05. 16:23","title":"Új tervvel állt elő a MÁV a ferihegyi gyorsvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]