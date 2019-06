Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a rögtönzött eltakarással a műszakváltásra érkezők elől akarták elrejteni a tiltakozó Komjáthi Imrét. ","shortLead":"A szocialisták szerint a rögtönzött eltakarással a műszakváltásra érkezők elől akarták elrejteni a tiltakozó Komjáthi...","id":"20190618_Egy_MSZPs_a_Suzukigyarhoz_lancolta_magat_kesobb_kisbuszokkal_eltakartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cac96cb-c349-4d00-b0b4-620380f5eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_MSZPs_a_Suzukigyarhoz_lancolta_magat_kesobb_kisbuszokkal_eltakartak","timestamp":"2019. június. 18. 16:42","title":"Egy MSZP-s a Suzuki-gyárhoz láncolta magát, később kisbuszokkal eltakarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai Csiangszu tartományban.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai...","id":"20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d6347-316c-45b8-834d-b614d463ac0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","timestamp":"2019. június. 20. 14:33","title":"Először azt hitték, hogy emberé: 100 millió éves dinoszaurusz-lábnyomokra bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított különleges nyomozócsoport a Magyar Nemzet szerint.","shortLead":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12a8918-a0ef-43ee-8599-507143721606","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","timestamp":"2019. június. 20. 06:18","title":"Magyar Nemzet: Szelfizhetett a Viking Sigyn kapitánya, amikor a hajója letarolta a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","shortLead":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","id":"20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d4b7d-d59f-4118-b74b-ba0f023afd26","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Egyre biztosabb, hogy Boris Johnson lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban az értékesítésükkel.","shortLead":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban...","id":"20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e55c3-58bc-48bf-b623-cb713073a603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","timestamp":"2019. június. 20. 08:33","title":"Lehet egy kis bökkenő az idei iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","id":"20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb2ed8-54b6-4e3a-8b64-bd4402e75413","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","timestamp":"2019. június. 20. 12:21","title":"Rogán: \"Régen az volt a problémájuk a feleségemmel, hogy a gyerekeinket nevelte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár építése pedig akár két hónapon belül elindulhat. A gyárnak a sokadik halasztás után is lassan már működnie kellene.","shortLead":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár...","id":"20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e9b1be-fb79-473c-88c3-c40dde56f88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","timestamp":"2019. június. 20. 14:20","title":"Nagy titokban, de csak elkezdték a kínai óriásberuházást Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]