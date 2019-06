Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen – jelentette be szerda éjjel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). ","shortLead":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom...","id":"20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c48f2ed-241a-4ae4-b404-7db5ee583fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","timestamp":"2019. június. 20. 05:57","title":"Templomban készült támadásra egy szír menekült, fedett FBI-ost avatott be a tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","shortLead":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","id":"20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b22f3c-03d6-4a18-a85c-4a166fd444b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","timestamp":"2019. június. 18. 11:27","title":"Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet a Viking Sigyn ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiteles bizonyítékokról írnak.","shortLead":"Hiteles bizonyítékokról írnak.","id":"20190619_Az_ENSZ_szerint_a_szaudi_tronorokosnek_is_koze_van_a_Hasogdzsigyilkossaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ca9145-0071-4d6e-89be-7262d6bcd4f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Az_ENSZ_szerint_a_szaudi_tronorokosnek_is_koze_van_a_Hasogdzsigyilkossaghoz","timestamp":"2019. június. 19. 13:24","title":"Az ENSZ szerint a szaúdi trónörökösnek is köze van a Hasogdzsi-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d673e48f-30bc-4173-994d-77ae874c627b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel megindul az eddig gyarapodó MTA csonkítástörténete, mondta el az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt az akadémiai dolgozókat képviselő Lőrincz Viktor.\r

