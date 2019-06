Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó egyedeket vasárnap indítják útnak Csehországból. ","shortLead":"Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A súlyosan veszélyeztetett...","id":"20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914368e0-8101-4347-8518-16f302786948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_kelet_afrikai_keskenyszaju_orrszarvu_europa_ruanda_rinocerosz","timestamp":"2019. június. 22. 15:03","title":"Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszéken kezdődik a per, de ahogy a hvg.hu előre megírta, Czeglédy Csaba nincs a vádlottak között.","shortLead":"A Szegedi Törvényszéken kezdődik a per, de ahogy a hvg.hu előre megírta, Czeglédy Csaba nincs a vádlottak között.","id":"20190624_Ma_kezdodik_a_Czegledy_Csaba_nelkuli_Czegledyugy_targyalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81d2551-75fd-4399-abae-98c0db2f79cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ma_kezdodik_a_Czegledy_Csaba_nelkuli_Czegledyugy_targyalasa","timestamp":"2019. június. 24. 06:50","title":"Ma kezdődik a Czeglédy Csaba nélküli Czeglédy-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","shortLead":"Az akcióra a sajtó szerint maga Trump adott utasítást titokban. ","id":"20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930d33a-c463-49f8-b8c5-6beeb3a4fbff","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Amerika_kibertamadast_inditott_Iran_ellen_a_lelott_dron_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 08:00","title":"Amerika kibertámadást indított Irán ellen a lelőtt drón miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","shortLead":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","id":"20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d30d157-27b3-403d-a1ee-99a6656200e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. június. 24. 11:36","title":"A TV2 alig engedte be az ellenzéket az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","shortLead":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","id":"20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c410de04-8476-40ac-8208-124eda5741a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","timestamp":"2019. június. 23. 08:59","title":"Több mint egy évtizeden át lopta az áramot egy férfi Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","shortLead":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","id":"20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46bf02-1882-42c2-b925-057b758a51ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","timestamp":"2019. június. 22. 22:51","title":"UNESCO: Rémületes a Mol-felhőkarcoló, aggasztó a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449","c_author":"ZEISS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is az ultraibolya sugárzás és hogyan tud kárt okozni szervezetünkben? Milyen betegségeket okozhat és miként szolgálhatja mégis egészségünket? Hogyan védekezhetünk ellene? És mi a szerepe a természetben? Itt az idő, hogy (UV)-fény derüljön minden titokra!","shortLead":"Annyit mindannyian tudunk róla, hogy veszélyes lehet a bőrünkre, és hogy jobb tőle óvni a szemünket. De pontosan mi is...","id":"20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3bad17-925d-4c5d-a3ed-694dad87e449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63376c6-1630-43eb-931e-22b25b4b4105","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_Barat_vagy_ellenseg_minden_amit_az_UVsugarakrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. június. 24. 11:30","title":"Barát vagy ellenség: minden, amit az UV-sugarakról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]