Eljárás indult a záróvonalon, majd kanyarodó sávban előző rendőr ellen
2019. június. 24. 16:43
Összesen legalább öt szabályt szegett meg. ","shortLead":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. Vigyázzon, népszerű vírusirtónak álcázza magát egy kémprogram
2019. június. 24. 09:03 A G Data elemzői egy olyan számítógépes kártevőt fedeztek fel, amely a G Data ikonjával visszaélve a német biztonsági szoftvernek igyekszik álcázni magát. Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia
2019. június. 24. 18:18
Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek. A Szojuz visszahozta a három űrhajóst
2019. június. 25. 05:56
Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén. Trump és Kim, a két jóbarát
2019. június. 23. 21:16
Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország hírügynöksége, a KCNA. Alex Soros: "Várom a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz"
2019. június. 24. 15:20 Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is sikeres maradjon. Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten
2019. június. 24. 18:03
A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is.