[{"available":true,"c_guid":"10095361-e21f-4271-a4f0-0f381790275f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer kábítószer-fogyasztó bevonásával teszteltek egy virtuális valóságon (VR) alapuló kezelési módszert Sanghajban, amely a résztvevők több mint 70 százalékánál csökkentette a drog iránti vágyat – jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség.","shortLead":"Mintegy ezer kábítószer-fogyasztó bevonásával teszteltek egy virtuális valóságon (VR) alapuló kezelési módszert...","id":"20190706_kabitoszer_fuggoseg_kezelese_virtualis_valosag_vr_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10095361-e21f-4271-a4f0-0f381790275f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cd5f25-b52b-4a25-b4c2-1e79320c54df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_kabitoszer_fuggoseg_kezelese_virtualis_valosag_vr_kina","timestamp":"2019. július. 06. 10:03","title":"Kínában kitaláltak valamit a drogfüggők kezelésére: 70%-nál működik a VR-szemüveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói hálózat, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat élére, ám azt állította, a miniszter csak tanácsot kért tőle, s nem ajánlotta fel neki a posztot. Vizi E. Szilvesztert az RTL Klub híradója szólaltatta meg.","shortLead":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói...","id":"20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e419823-e61e-407a-88fb-17463a1f9929","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","timestamp":"2019. július. 07. 09:01","title":"Vizi E. Szilveszter magyarázkodik, és nem ad egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók Fórumának alapítója, a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók...","id":"20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d463db-49c1-4506-b514-45d74b8a91a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","timestamp":"2019. július. 06. 10:00","title":"Az MTA-ügy a Fülkében: Van, amikor az asztalra kell csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","shortLead":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","id":"20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eecee2a-3f31-411a-9827-d79a83a89e36","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","timestamp":"2019. július. 06. 21:11","title":"Ingyenreklámot kapott Mészáros Lőrinc sportmárkája a Tényekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától, a jármű kapitányától és matrózától - írta szombati számában a Magyar Nemzet a szervezőkre hivatkozva, akik a búcsúzni kívánóktól azt kérik, hogy a Margit hídon gyülekezzenek, s virágszirmokkal készüljenek.","shortLead":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától...","id":"20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3712ff7e-1799-4294-b46a-8147233f60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","timestamp":"2019. július. 06. 09:03","title":"Pénteken várják azokat, akik elbúcsúznának a Hableány áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet számítani. Két, a hét végén közzétett felmérés adatai is azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülést, adócsökkentést és alacsonyabb munkanélküliséget ígérő ellenzéki konzervatív párt 10-15 százalékponttal vezet a baloldali kormányzó párttal szemben. ","shortLead":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet...","id":"20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae97f12-57d6-43ae-bdb6-7977751c0761","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. július. 07. 08:07","title":"Az ellenzék a mai előrehozott görögországi választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit...","id":"20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5310ba-db51-4ccc-9236-dac35b5d7413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","timestamp":"2019. július. 07. 13:12","title":"Johnson akár megegyezés nélkül is kiléptetni Nagy-Britanniát az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]