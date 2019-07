Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4d8f0a5-68d9-40dc-a7e6-36de20b87d2f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Hungaroring az a hely, ahol még egy olyan, az utcáról nézve megkérdőjelezhetetlen tekintélyű csapat is, mint a Mercedes-AMG alakulata, felbomlik kisebb csoportokra. Kiderül, melyik modell bírja az olyan extrém vezetési körülményeket, amelyekkel utcán sosem találkoznánk. Az AMG Performance napon jártunk.","shortLead":"A Hungaroring az a hely, ahol még egy olyan, az utcáról nézve megkérdőjelezhetetlen tekintélyű csapat is, mint...","id":"20190713_mercedes_amg_bemutato_hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d8f0a5-68d9-40dc-a7e6-36de20b87d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b0e2e5-271a-4075-9fbc-91eff5ee65c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_mercedes_amg_bemutato_hungaroring","timestamp":"2019. július. 13. 13:00","title":"Itt aztán kiderült, melyik is az igazi Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c35ab-9d04-4a92-8304-bc03ddeb2f39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női vízilabda-válogatott a papírformának megfelelően a házigazda dél-koreai csapat elleni győzelemmel kezdte vasárnap a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmeit.","shortLead":"A magyar női vízilabda-válogatott a papírformának megfelelően a házigazda dél-koreai csapat elleni győzelemmel kezdte...","id":"20190714_Ennyi_gomboc_nem_letezik__640ra_nyert_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902c35ab-9d04-4a92-8304-bc03ddeb2f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4465b386-e039-4dc6-870b-cd6db4a0b6e2","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Ennyi_gomboc_nem_letezik__640ra_nyert_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2019. július. 14. 07:56","title":"Ennyi gombóc nem létezik - 64-0-ra nyert a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi kutatók, akik attól tartanak, az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok más állatokat is megfertőzhetnek, de még emberekre is átterjedhetnek.","shortLead":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi...","id":"20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bd9bf-0c16-4bc3-940c-03d18ef52a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","timestamp":"2019. július. 13. 14:03","title":"Ausztráliában már beütött a baj: szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak az ENSZ Phenjant sújtó büntetőintézkedései - olvasható a világszervezet több jelentésében, amelyekről vasárnap számolt be a Yonhap japán hírügynökség.","shortLead":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak...","id":"20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582db908-dc71-4cf4-b6d8-8a0518b7c5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","timestamp":"2019. július. 14. 06:45","title":"Japán átvert mindekit, éveken át tiltott árut szállított Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","shortLead":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","id":"20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b7ce2-2f3f-4a7d-8352-c0178edddf33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","timestamp":"2019. július. 14. 10:03","title":"Ha ez igaz, elég szép telefon lesz a Note10 – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","shortLead":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","id":"20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab16447-6693-4d0f-a1fc-36dde5effbc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","timestamp":"2019. július. 14. 18:25","title":"Közel háromezren vesztették eddig el a szlovák állampolgárságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","shortLead":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","id":"20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1dc849-2262-44df-9444-16c09d3829cd","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 13. 19:40","title":"Őssejtbankál nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]