Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik a gazdasági környezethez.","shortLead":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik...","id":"20190722_okj_rendszer_oktatas_itm_poloskei_gaborne_uj_kepzesi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ffcbf5-8af9-4300-8726-1db35f518399","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_okj_rendszer_oktatas_itm_poloskei_gaborne_uj_kepzesi_rendszer","timestamp":"2019. július. 22. 07:37","title":"Lecseréli, nem megújítja az OKJ-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","shortLead":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","id":"20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a56c-71c0-4b54-85fb-ac0bbf4fb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","timestamp":"2019. július. 22. 10:53","title":"Félegyezség Szolnokon: a Jobbik és a Momentum Lukácsi Katalint támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","shortLead":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","id":"20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3aa28-bb7b-4408-abc9-cb109b7330ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","timestamp":"2019. július. 21. 14:52","title":"Tarantino nem bír magával, sorozatot tervez az új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem használt a lebeszélés, cselekedni kellett.\r

\r

","shortLead":"Nem használt a lebeszélés, cselekedni kellett.\r

\r

","id":"20190720_Kecskemeten_egy_plazara_kiallo_ongyilkosjelolt_eletet_a_rendorok_mentettek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3365b342-42db-4a73-b0d9-1bca5c3ddc93","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Kecskemeten_egy_plazara_kiallo_ongyilkosjelolt_eletet_a_rendorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. július. 20. 21:46","title":"Kecskeméten egy plázára kiálló öngyilkosjelölt életét a rendőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"vilag","description":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek vissza az élvonalban. Most éppen a kormányfői poszton.","shortLead":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek...","id":"201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a765c-43ca-48ae-ad07-c3b51dbe3c92","keywords":null,"link":"/vilag/201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","timestamp":"2019. július. 21. 13:30","title":"A kormányváltással Görögország visszatér a \"rendes\" kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló is.","shortLead":"Reméljük, a hét, meg a tizenkét fejű sárkányra gondolt, miközben kiválasztotta a számokat. De befigyel a negyven rabló...","id":"20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd6473c-0648-4ab3-b90a-cfd84651e1f0","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Jol_inditotta_a_hatos_lottot_ha_a_mesebeli_sarkanyok_inspiraltak","timestamp":"2019. július. 21. 17:01","title":"Jól indította a hatos lottót, ha a mesebeli sárkányok inspirálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]