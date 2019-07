Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","shortLead":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","id":"20190725_notre_dame_hohullam_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c83396-9172-4dae-8aad-442c60fe44a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_notre_dame_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 25. 04:58","title":"Az újabb európai hőhullám miatt a Notre-Dame sincs biztonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","shortLead":"Az igazgató úgy tudja, a helyi erők nem engedik, hogy ő maradjon az igazgató, bár mindenki támogatta a pályázatát. ","id":"20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dd5ed-9415-4d73-a92c-c381a1589364","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_26_ev_utan_indoklas_nelkul_elutasitottak_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Gimnazium_igazgatojanak_palyazatat","timestamp":"2019. július. 24. 18:27","title":"26 év után indoklás nélkül elutasították a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatójának pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","shortLead":"Aki nem bírta az órákig tartó sorban állást a Libegők Éjszakáján, az máskor elmehet a jegyével libegőzni. ","id":"20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd013b9-3697-4a1e-a44d-a8546a5bd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ed0d9-e61d-4464-89b8-221cf0f59b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_BKV_Meg_felhasznalhatok_a_Libegok_Ejszakajan_vett_jegyek","timestamp":"2019. július. 23. 15:11","title":"BKV: Még felhasználhatók a Libegők Éjszakáján vett jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét az appon belüli fizetésnél. Példáját sorra követhetik a jövedelmező alkalmazások.","shortLead":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét...","id":"20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88faa6c-8d01-402f-bff4-3872ab9436e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","timestamp":"2019. július. 24. 10:03","title":"Dőlhet a dominó: már a Tinder sem akar fizetni a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sikeres volt a délelőtt a kvangdzsui vizes vb-n, a 33 éves Cseh idei legjobbjával elődöntős, Bernek Péter viszont csalódott. A nők is jól teljesítettek a 200 méteres pillangó előfutamaiban.","shortLead":"Sikeres volt a délelőtt a kvangdzsui vizes vb-n, a 33 éves Cseh idei legjobbjával elődöntős, Bernek Péter viszont...","id":"20190724_Cseh_Laszlo_elkepeszto_Bernek_Peter_tobbre_vagyok_kepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea69c44-28de-4bc8-bd8c-1151ec9bed63","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Cseh_Laszlo_elkepeszto_Bernek_Peter_tobbre_vagyok_kepes","timestamp":"2019. július. 24. 05:55","title":"Vizes vb: Cseh László elképesztő, Bernek Péter: \"többre vagyok képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számos lopás elleni technika áll rendelkezésünkre, melyekkel autónkat védhetjük. Ezek egyike a néma funkcióval is rendelkező riasztó, amely sokszor hatásosabb, mint a \"kiabálós\" verzió.","shortLead":"Számos lopás elleni technika áll rendelkezésünkre, melyekkel autónkat védhetjük. Ezek egyike a néma funkcióval is...","id":"20190723_lopasgatlo_nema_riaszto_autoriaszto_lopas_elleni_vedelem_autokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c033ad4a-6d7d-43a4-aa6f-02d011f96a88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_lopasgatlo_nema_riaszto_autoriaszto_lopas_elleni_vedelem_autokhoz","timestamp":"2019. július. 23. 18:59","title":"Nem biztos, hogy az a jó, ha autójában hangos a riasztó – a némával többre mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]