[{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból, így maguk is belevágnak.","shortLead":"A Facebook sem szeretne kimaradni az egyre több vállalat által aranybányának tartott fizetős műsorszolgáltatásból...","id":"20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d75cbb-f015-41c7-97c1-de3e4f2c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_facebook_elofizetes_video_musor_collegehumor","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:03","title":"Jönnek a fizetős Facebook-videók, már tesztelik az új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnépszerűbb sorsjegy nem is a legolcsóbb fajta. ","shortLead":"A legnépszerűbb sorsjegy nem is a legolcsóbb fajta. ","id":"20190810_Imadjak_a_magyarok_a_kaparos_sorsjegyeket_pedig_nem_is_tudni_mikor_viszik_el_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4ada-4768-4ec1-9da2-655f98e1e0b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Imadjak_a_magyarok_a_kaparos_sorsjegyeket_pedig_nem_is_tudni_mikor_viszik_el_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:13","title":"Imádják a magyarok a kaparós sorsjegyeket, pedig nem is tudni, mikor viszik el a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Óriási volt a dugó.","shortLead":"Óriási volt a dugó.","id":"20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d053785a-4138-44c2-9c4b-08df146efec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:11","title":"Két balesetben hét autó rohant egymásba az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormány csak reálértéken tartja a nyugdíjakat, azok egyre jobban leszakadnak a sokkal gyorsabban növekvő bérekről. A béremelkedés miatt a friss nyugdíjasok jóval magasabb összeggel mennek nyugdíjba, mint amennyit a régebbi nyugdíjasok kapnak. A béremelkedés és a nyugdíjkorhatár-emelés miatt most valóban csökkenthető a szocho, de az alacsony kulcs nem lesz fenntartható, ráadásul a pénzt lenne hova tenni: például az egészségügybe vagy a legalacsonyabb nyugdíjak emelésére.","shortLead":"Mivel a kormány csak reálértéken tartja a nyugdíjakat, azok egyre jobban leszakadnak a sokkal gyorsabban növekvő...","id":"20190810_A_nyugdijfeszultseg_egyre_no_es_a_kormany_meg_ra_is_erosit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68898a4b-c607-4820-b743-46ca629999cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_A_nyugdijfeszultseg_egyre_no_es_a_kormany_meg_ra_is_erosit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:39","title":"A nyugdíjfeszültség egyre nő, és a kormány még rá is erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]