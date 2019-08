Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat. Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. FINA-szabvány szerinti milliárdos uszodát építtet Velence, de nincs meg rá a pénze Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták. Kosz, penész és nyolc óra várakozás várta a magyar turistákat Tunéziában Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben érkezett nőstény, Hao Hao kölyköt hozott világra – közölte az intézmény. Pandaikrek születtek Belgiumban, nézze, milyen picik – képek, videó Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak. Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok Teljesült két magyar kisgyerek álma: találkozhattak Ed Sheerannel Az elnök klassz srácoknak nevezte őket. Putyin az Éjszakai Farkasokkal motorozott a Krímben Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített az elvileg klimatizált fővárosi járatokon. Állítják, hogy sokszor hiába jelentik a klíma hibáját, másnapra sem javítják meg. Marhákat tilos szállítani olyan hőségben, mint ami a BKV-buszokon van

\r

","shortLead":"Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített...","id":"20190812_Marhakat_is_tilos_szallitani_olyan_hosegben_mint_ami_a_BKVbuszokon_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf90996-a108-410a-905b-2b27d20cecdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Marhakat_is_tilos_szallitani_olyan_hosegben_mint_ami_a_BKVbuszokon_van","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:32","title":"Marhákat tilos szállítani olyan hőségben, mint ami a BKV-buszokon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]