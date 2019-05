Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185...","id":"20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627f971-3c7d-4c8f-9aa6-6b7d03fb200c","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 01. 19:33","title":"Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek nyilvánította a Fővárosi Ítélőtábla az állami Eximbank Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződését. A tulajdonos Nobilis Kristóf nagyvállalkozó mégis nyerhet, a pénzintézet pedig sokat veszíthet az ügyön.","shortLead":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek...","id":"20190502_nobilis_kuria_eximbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53948d08-17b3-4e2d-86fd-b493243b763b","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_nobilis_kuria_eximbank","timestamp":"2019. május. 02. 20:00","title":"Nobilis pert vesztett az állami Eximbankkal szemben, mégis milliárdot bukhat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","shortLead":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","id":"20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f87e15-d10f-4587-a143-bb193c6b299c","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","timestamp":"2019. május. 03. 11:33","title":"Letöltendőt kapott valaki uniós pénzek lenyúlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","shortLead":"A budapesti oszlopokra kihelyezett plakátok után nem kérhetnek közterület-használati díjat. ","id":"20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7653a33a-4816-416c-b428-755cf7994ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_Az_MSZP_javara_dontott_a_kuria_nem_kell_fizetni_a_valasztasi_plakatok_kihelyezeseert","timestamp":"2019. május. 01. 14:05","title":"Az MSZP javára döntött a Kúria, nem kell fizetni a választási plakátok kihelyezéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási emlékei között.","shortLead":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási...","id":"20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b10fd-8f39-40fa-bcc8-b403bcf08df8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Emlékezetes ballagás Szombathelyen: az angol királynő személyes jókívánsága is bekerült a tarisznyákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új Európát építeni érkezik. ","shortLead":"Új Európát építeni érkezik. ","id":"20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caea769b-064e-4374-89e3-01c5796af4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","timestamp":"2019. május. 02. 09:55","title":"Salvini már úton van Budapestre, a repülőről üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]