[{"available":true,"c_guid":"9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak egy MÁV-szerelvényre. Pedig ennél sokkal érdekesebb dolgok is történtek már velük: hat év alatt bejárták például együtt fél Európát. A tanár végzettségű vándor a gyaloglás és a pénztelenség felszabadító erejéről, egy szamár bölcsességéről, illetve arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogy még a fennkölt El Caminón, a folyamatos bandukolásban is ki lehet égni.","shortLead":"Banka Rolandot és szamarát, a csomagokat hordozó Rocinantét akkor ismerte meg az ország, amikor a minap felszálltak...","id":"20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9431c4be-6ddd-4818-aa23-83ff7bc175ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd320e1-126f-47bd-a330-2a294d62463a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Ugy_dontottem_megorulok_mert_ez_az_egyetlen_megfelelo_reakcio__interju_a_zarandokkal_aki_megvonatoztatta_a_szamarat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:30","title":"Miért száll fel egy ember szamárral a vonatra? Honnan jön, hová megy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","shortLead":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","id":"20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d903ec-9bf4-41f4-80b4-100b0ef2e11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:43","title":"Kritikus határt lépett át a forint: 330-at kértek egy euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","shortLead":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","id":"20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1eb8c2-0815-42cc-ba0e-a168851e58e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:18","title":"Nagyot lépett előre az Aldi, örülhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyártó véletlenül kopaszodás elleni szert tett a gyomorsavcsökkentőt tartalmazó üvegekbe. ","shortLead":"A gyártó véletlenül kopaszodás elleni szert tett a gyomorsavcsökkentőt tartalmazó üvegekbe. ","id":"20190828_Osszekevert_gyogyszertol_szorosodtek_a_spanyol_csecsemok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c45e1-5c7c-4d03-8c43-5cd66f69fe5e","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Osszekevert_gyogyszertol_szorosodtek_a_spanyol_csecsemok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:59","title":"Összekevert gyógyszertől szőrösödtek a spanyol csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","shortLead":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","id":"20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043c6c9-1310-4c63-a5f8-2cbeae31de61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:03","title":"Ez a világ első 64 megapixeles kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti stratégiája is elismeri, az illegális migráció alig érzékelhető. A kormánypárti képviselők nyilvánosan amiatt panaszkodnak, hogy alig ad pénzt az EU határvédelemre, ehhez képest éppen ezekre a forrásokra építenek a következő években is. ","shortLead":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti...","id":"20190828_hatarorizeti_strategia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e696de-4c86-4fe4-8885-75baceaedda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_hatarorizeti_strategia","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:00","title":"Nem migránsáradat, hanem a határőrök hiánya okoz gondot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]