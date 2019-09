Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","shortLead":"A bevándorlásellenes AfD a második legnagyobb erő Szászországban és Brandenburgban is.","id":"20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd8c6a-b3dd-4b00-9d7e-ae4f40bcfcaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Erosodott_a_szelsojobboldali_AfD_a_keletnemet_tartomanyi_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:23","title":"Erősödött a szélsőjobboldali AfD a keletnémet tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","shortLead":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","id":"20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fdfed4-babd-4087-906e-bdb2ccff856f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:08","title":"Fodor Gábor: Egyértelműen nyílt verseny lesz Karácsony Gergely és Tarlós István között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","shortLead":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","id":"20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834e877-c80d-4968-bd73-75c5d00a9752","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:26","title":"Megölte a feleségét egy férfi Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bahamák történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött Dorianról számos műholdképet tett közzé többek közt a NASA is.","shortLead":"A Bahamák történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött Dorianról számos műholdképet tett közzé többek közt a NASA...","id":"20190902_dorian_hurrikan_muholdkep_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7ca5e-dadf-4109-bd38-7fccde0fee07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_dorian_hurrikan_muholdkep_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:03","title":"Ötös kategóriájú szörny – így néz ki az űrből a Dorian hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","shortLead":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","id":"20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e297-bab0-4a2b-9d20-f36f1e021c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"L.L. Junior: \"Felszállt a mennybe a kisangyalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","shortLead":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","id":"20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5577b0e9-d896-4932-95e2-12d98523601f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:31","title":"Egy amerikai nő egyszer csak felszállt a repülőgépre egy lóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen a generációk közötti különbségek és könnyedén felismerjük a különböző évben születettek jellegzetes karakterisztikáit. A vizsgálatok nagy része azonban sztereotípiákat hozott létre, ahelyett hogy az eltérésekben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket emelte volna ki - vallja Kulcu-Gusztafik Anita business coach. ","shortLead":"Az elmúlt évtized generációs kutatásai igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mindenki számára érthetőek legyen...","id":"HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c978ae41-965b-4bbd-bf3f-6218cf40434e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437cc0d-5b09-4d23-ba41-f01bf2f5f41f","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190902_Generaciok_tudasmegosztas_es_a_reverse_mentoring","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:27","title":"Generációk, tudásmegosztás és a reverse mentoring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]