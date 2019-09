Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből épült, de csak milliós tandíjakért hozzáférhető nemzetközi iskolát. Az ünnepélyes iskolaavatón többek közt beszélt Gulyás miniszter, Kósa képviselő, Papp polgármester – szerencsére a kortesbeszédeket nem kellett a gyerekeknek a tűző napon végighallgatniuk. Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből épült, de csak milliós tandíjakért hozzáférhető nemzetközi iskolát. Az ünnepélyes iskolaavatón többek közt beszélt Gulyás miniszter, Kósa képviselő, Papp polgármester – szerencsére a kortesbeszédeket nem kellett a gyerekeknek a tűző napon végighallgatniuk.

2019. szeptember. 02. 14:20
Nem átlagos jövedelmű családoknak – így adták át az állami magániskolát Debrecenben Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt.

2019. szeptember. 02. 20:32
Kétszer annyian tanulnak egyházi iskolában, mint tíz éve Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek. Bahamán végigsöpört és az amerikai kontinens felé tart minden idők egyik legerősebb hurrikánja. A kiürítésekkel emberéleteket mentenek, ám kérdés, hogy az emberi tevékenység mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy a hurrikánszezonok idején egyre nagyobb pusztításra kell felkészülniük a térségben élőknek.

2019. szeptember. 02. 21:00
Rekordokat dönt a Dorian hurrikán, ám ennél is rosszabbra kell számítani

A találkozót az eső miatt többször félbe kellett szakítani.

2019. szeptember. 03. 05:03
US Open: Babosék párosa negyeddöntős A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások.

2019. szeptember. 02. 10:40
Hongkongi tüntetések: brutális jelenetek zajlottak a metróban, a tanévkezdést is bojkottálják

Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok.

2019. szeptember. 02. 21:31
Látta már a salgótarjáni medúzákat? Látta már a salgótarjáni medúzákat? Most kettőt is lefotóztak

Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán csodálkozhatunk rá.

2019. szeptember. 02. 17:04
Új klippel jelentkezett a Kodály Spicy Jazz

Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon.

2019. szeptember. 04. 07:59
Vészjóslóan sötét új i3-as és i8-as BMW-k érkeztek