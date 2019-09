Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","shortLead":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","id":"20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909032b1-3dc4-4e34-ae56-85d9bd859b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:21","title":"A nap fotói: a magyar rendőrök átértelmezték a fekvőrendőr fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél év sincs hátra, és a Microsoft leveszi a kezét a Windows 7-ről, azonban a felhasználók, sőt még az üzleti vállalkozások sem aggódnak emiatt.","shortLead":"Fél év sincs hátra, és a Microsoft leveszi a kezét a Windows 7-ről, azonban a felhasználók, sőt még az üzleti...","id":"20190912_kaspersy_lab_felmeres_windows_verziok_reszesedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbbae3e-7b20-43b0-8aa7-472b972aaae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_kaspersy_lab_felmeres_windows_verziok_reszesedese","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:03","title":"Tízből 3-4 ember használ olyan Windowst, amelynek 4 hónap múlva lejár a szavatossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz Nagy-Britanniában, ha az ebben vázolt forgatókönyv valósul meg.","shortLead":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz...","id":"20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f698da2-ee1a-4ed6-a1a3-b9f966696848","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:41","title":"Gyógyszer- és élelmiszerhiányra, pánikszerű készletezésre készül a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","shortLead":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","id":"20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec03e6-0849-4b7c-9b01-bdff3d283bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:22","title":"Zuglói fideszes szerint Karácsony még lopni se tud magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. ","shortLead":"Már nincsenek forgalomban. ","id":"20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb9191-79be-49e7-9f7d-2525646ec8bd","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Visszahivas_zsemle_kifli_muanyag_Lidl_Nebih","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:59","title":"Zsemléket és kifliket hív vissza a Lidl, mert műanyagdarabok lehetnek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","shortLead":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","id":"20190913_Marton_Laszlo_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0bb15-3ffa-406f-8826-6552a018af64","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Marton_Laszlo_bucsu","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:07","title":"Oberfrank Pál búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.","shortLead":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év...","id":"20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ec320-4f0e-4e95-b946-1ad391b38121","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:13","title":"Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]