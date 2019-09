Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A működési költségek szinten maradtak.","shortLead":"A működési költségek szinten maradtak.","id":"20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9ccf6-6599-495f-8202-f5d34354d561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Kozel_harmadaval_csokkent_a_Budapest_Bank_eredmenye_az_elso_fel_evben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:44","title":"Közel harmadával csökkent a Budapest Bank eredménye az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"71 éves korában egy müncheni kórházban halt meg Terry Black.","shortLead":"71 éves korában egy müncheni kórházban halt meg Terry Black.","id":"20190916_Meghalt_Terry_Black","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14a3ec7-d8b1-4cb5-bddd-4032fb97eb6c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Meghalt_Terry_Black","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:47","title":"Meghalt Terry Black","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem kapott megfelelő ellátást.","shortLead":"A nyugalmazott neurológust a baleset után megvizsgálták, majd a pszichiátriára küldték, ahol elhunyt. A fia szerint nem...","id":"20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19d0000-3d46-4880-8db2-cbe2fb29249c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f16a5-a7b7-46ef-8d19-9d821f59a01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_A_mateszalkai_korhaz_parkolojaban_elesett_az_idos_orvos_masnap_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:55","title":"A mátészalkai kórház parkolójában elesett az idős orvos, másnap meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint Benkő Tibor még az idén távozik.","shortLead":"A lap szerint Benkő Tibor még az idén távozik.","id":"20190916_Nepszava_Levalthatjak_a_honvedelmi_minisztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18271f-49b6-4dc7-b00d-63b07fcf8800","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Nepszava_Levalthatjak_a_honvedelmi_minisztert","timestamp":"2019. szeptember. 16. 07:40","title":"Népszava: Leválthatják a honvédelmi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti ismereteket szeretnétek. A témában operaházi minikonferenciát szerveznek.","shortLead":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti...","id":"20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b8486-578a-4937-b5fa-390ae46fdc2c","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:11","title":"A mindennapos éneklésnek már nemcsak bizottsága, hanem operatív vezetője is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5dccce8-5208-46fa-88fe-ae702ff33e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:30","title":"Ez nem divatbetegség: figyeljen magára, és vegye észre a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","shortLead":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","id":"20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff7071-db9d-40fa-896a-bd281dc5a28f","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:25","title":"Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]