Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","shortLead":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","id":"20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3201e937-3ac5-4c91-9b6b-3329183071fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:48","title":"A sztrájktól sem riadnának vissza a tiszavasvári Alkaloidánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e13a5ea-252e-4dbe-91ba-7b089773ee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde832fe-a7e4-41f6-9248-12073b8b0e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_smink_kutyu_szepsegipar_digitalizacio","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:33","title":"A rádiumtól az okostükörig mindent kipróbálunk, hogy szebbek lehessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","shortLead":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","id":"20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2a7cfd-9505-49d6-afd7-ef686837cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:07","title":"BMW-t akart lopni a tolvaj, de végül a kocsiban ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"nyüzsi","category":"sport","description":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","shortLead":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","id":"20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ee8d9-272c-445f-a5e4-b4c813977d8f","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:45","title":"Az M1 szerint 11-11-es döntetlent játszott a Fradi az Espanyol ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak, ami a képernyőjükön megjelenik.","shortLead":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak...","id":"20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3832c-5ae7-4cbc-97dc-6d286deab2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Van otthon okostévéje? Akkor megfigyelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudod, én ott voltam címmel új dallal és klippel jelentkezett a \"rezignált nyugger\".","shortLead":"Tudod, én ott voltam címmel új dallal és klippel jelentkezett a \"rezignált nyugger\".","id":"20190919_Most_az_a_szokas_hogy_hamisitjak_a_multat_mindenfele__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1dc0f2-16ed-481d-add5-a7349ce869cc","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Most_az_a_szokas_hogy_hamisitjak_a_multat_mindenfele__uj_klippel_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:16","title":"„Most az a szokás, hogy hamisítják a múltat mindenfelé” – új klippel jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]