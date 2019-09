Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 12 ezer elektromos autó gyártására alkalmas üzemet építene Magyarországon a Fox Automotive.","shortLead":"Évi 12 ezer elektromos autó gyártására alkalmas üzemet építene Magyarországon a Fox Automotive.","id":"20190926_elektromos_auto_mia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e9a5a4-1261-4d61-b7c9-40a7fbe87143","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_elektromos_auto_mia","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:01","title":"Új elektromosautó-gyár épülhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt része.","shortLead":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt...","id":"201939_kepmagus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822bd72-4dd5-4715-89f4-331f6c13fc4c","keywords":null,"link":"/360/201939_kepmagus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:01","title":"Sára Sándor, a film „harangöntésének” titkát ismerő képmágus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat használók is örülhetnek, végre összekötnék a csepeli vonallal.","shortLead":"A ráckevei vonalat használók is örülhetnek, végre összekötnék a csepeli vonallal.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","shortLead":"Vége a Lapcomnak és a Ripost Mediának is.","id":"20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71cd638-659d-4460-9fe2-b61112a74947","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Bejegyeztek_a_KESMAcegek_beolvadasat_a_Mediaworksbe","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:57","title":"Bejegyezték a KESMA-cégek beolvadását a Mediaworksbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a6d7-424c-4f85-8428-ec280b43af4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkezdődött az Android-rendszer frissítése, és már jó pár modell meg is kapta a legújabb, 10-es verziót. A OnePlus csütörtökön debütáló telefonjain nincsen frissítésre szükség, ugyanis egyből ezzel a mobil platformmal érkeznek.","shortLead":"Elkezdődött az Android-rendszer frissítése, és már jó pár modell meg is kapta a legújabb, 10-es verziót. A OnePlus...","id":"20190925_oneplus_7t_pro_specifikacio_android_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a6d7-424c-4f85-8428-ec280b43af4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafc429f-83d2-460f-8fe1-ae83b5351912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_oneplus_7t_pro_specifikacio_android_10","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:03","title":"Holnap mutatják be a telefont, amelyik már Android 10-zel érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b12bdd-e2fe-45a0-996b-698463e2a329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","shortLead":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","id":"20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b12bdd-e2fe-45a0-996b-698463e2a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d097bcf-5f3c-4bc7-bf72-dcd43b26edd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:49","title":"Beszakadt az út a Ferencieken, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","shortLead":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","id":"20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3263f4-41d5-4a2f-bebd-d7fc7be89a69","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:53","title":"Rágalmazás miatt ítélték el a francia MeToo-mozgalom elindítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A tiszakécskei árnyékmilliárdos, Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"20190925_A_NER_eddig_arnyekban_mozgo_epitoemberee_a_Simicskabirodalom_volt_ekkove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b9b6f0-82d8-463d-9e78-ada607412d93","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_NER_eddig_arnyekban_mozgo_epitoemberee_a_Simicskabirodalom_volt_ekkove","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:41","title":"A NER eddig árnyékban mozgó építőemberéé a Simicska-birodalom volt ékköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]