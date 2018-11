Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","shortLead":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","id":"20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c66d19c-2d4f-45d6-86a1-c01a9368d48d","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","timestamp":"2018. november. 09. 13:38","title":"Terrorcselekmény a melbourne-i késes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis fokozott óvintézkedések mellett zajlik, most azonban kiszivárgott egy-két részlet.","shortLead":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis...","id":"20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3aba33-404d-4c1e-b879-9647b696a1ce","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","timestamp":"2018. november. 09. 19:17","title":"Gyermekei fogantatásáról és párterápiáról is ír hamarosan megjelenő könyvében Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","id":"20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4522ad-3d8c-44ad-ac79-c9d3bb585913","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","timestamp":"2018. november. 10. 12:37","title":"Váratlanul felmondott Meghan Markle asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tesztelte a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a poggyászfosztogatókat, a próbából feladott bőröndjükből eltűnt a pénz.","shortLead":"Tesztelte a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a poggyászfosztogatókat, a próbából feladott bőröndjükből eltűnt a pénz.","id":"20181110_repuloter_poggyasz_fosztogatas_rendorseg_budapest_roma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50694aef-2767-43c4-8366-8ab2f6cb072b","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_repuloter_poggyasz_fosztogatas_rendorseg_budapest_roma","timestamp":"2018. november. 10. 07:26","title":"A reptéri szarkák a rendőröket is megrövidítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Európa jobban tenné, ha kivenné méltó részét a NATO finanszírozásából.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Európa jobban tenné, ha kivenné méltó részét a NATO finanszírozásából.","id":"20181110_donald_trump_emmanuel_macron_parizs_nato_finanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bdda2-0318-4363-96fe-3f02356feffa","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_donald_trump_emmanuel_macron_parizs_nato_finanszirozas","timestamp":"2018. november. 10. 07:54","title":"Párizsba érkezett, máris Macront bírálta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél. Egy csapattársa, aki korábban az MTK-nál játszott, elárulta, hogyan kezelik a szélsőt.","shortLead":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél...","id":"20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fbfc4d-6357-45f0-90a1-0344976a6762","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","timestamp":"2018. november. 09. 11:26","title":"Félistenként néznek Dzsudzsákra arab csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború borzalmai közt. A traumatizáló eseményekre azonnal reagáltak a kor írói, költői is: a fronton szolgálók épp úgy, mint az otthon maradottak. Kis irodalmi körkép – ha olvasva emlékezne meg a Nagy Háború lezárásának százéves évfordulójáról.","shortLead":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború...","id":"20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c8f61a-03e5-4674-b058-2bcf2631c409","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","timestamp":"2018. november. 10. 16:35","title":"Egyvalaki még üvöltve fetreng – az első világháború a kortársak szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]