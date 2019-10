Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","shortLead":"A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére.","id":"20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ea002-8583-47c8-9e41-b0d47e7ceb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Egy_ora_alatt_sem_tudtak_mentot_kuldeni_a_foldon_fekvo_beteghez","timestamp":"2019. október. 03. 11:38","title":"A mentők szerint nem kellett egy órát várni, 15 percen belül a helyszínen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","shortLead":"A beruházás értékének felével segítette a kormány az Opus gyárának bővítését.","id":"20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b8eaa-6749-473b-a148-e487d3e3d5f6","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Meszaros_Lorinc_lanyaval_avatott_egyutt_tuzhelygyarat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. október. 03. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc lányával avatott együtt tűzhelygyárat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még szivárogtatások, de azt mérésekből tudja, hogy a jobboldal bázisa ilyenkor már mozdíthatatlan, és immunis a botrányokra. De hogyan hat a Karácsony Gergelyről készített hangfelvétel, vagy éppen Wittinghoff Tamás szexvideója?","shortLead":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még...","id":"20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b434db8-e11d-4b0c-bbe0-5c854e71a43f","keywords":null,"link":"/360/20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","timestamp":"2019. október. 03. 10:30","title":"Nem jutnak el a botrányok a bizonytalanokhoz, a pártszavazókhoz pedig a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig levő négy hét.","shortLead":"London kész a kompromisszumra. Most láthatóan mindenki megállapodást szeretne, kérdés, mire lesz elég az október 31-ig...","id":"20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb329a0-ac92-493d-a32d-4e8d3eb27263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Brexit_Brusszel_nem_elegedett_de_kesz_targyalni_az_uj_brit_javaslatrol","timestamp":"2019. október. 03. 15:07","title":"Brexit: Brüsszel nem elégedett, de kész tárgyalni az új brit javaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati keleten – harminc éves a Knoll Galéria / Üzemszerű működés – szürrealisták a Nemzeti Galériában / Emlékezzünk a jövőre! – átélésalapú múzeumok Lengyelországban / Egy vásár lassú halála – La Biennale Paris, 2019

","shortLead":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati...","id":"20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb557734-21a7-4970-b817-ace712951276","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","timestamp":"2019. október. 04. 13:26","title":"Megjelent a Műértő októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","shortLead":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","id":"20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f13f61-54e6-4591-8712-683f5ba40d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","timestamp":"2019. október. 02. 17:40","title":"Kirabolta és hagyta meghalni mozgássérült lakótársát egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]