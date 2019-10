Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","shortLead":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","id":"20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca7f8-7fd6-428b-88b8-45dee8d48d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"1,8 milliárd forintból épül futsalstadion a Szijjártó-féle csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joseph gyakorlatilag teljesen úgy néz ki, mint az apja fiatalkorában.","shortLead":"Joseph gyakorlatilag teljesen úgy néz ki, mint az apja fiatalkorában.","id":"20191004_Arnold_Schwarzenegger_fia_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e4ae6-31e0-445d-baa8-8b2b6c223417","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Arnold_Schwarzenegger_fia_szuletesnap","timestamp":"2019. október. 04. 10:43","title":"Arnold Schwarzenegger gyúrós fotóval köszöntötte a fiát születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely csak gyenge, de nem saját zsebre dolgozik. ","shortLead":"Tarlós István szerint Karácsony Gergely csak gyenge, de nem saját zsebre dolgozik. ","id":"20191004_tarlos_istvan_fopolgarmester_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61da125b-11cd-4242-bf11-b9b6fb218127","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_tarlos_istvan_fopolgarmester_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 04. 14:36","title":"Tarlós: Karácsony személy szerint tisztakezű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen Debrecenben. A pénz egy része arra ment, hogy újabb dolgozókat vegyenek fel: a frissen átadott üzem szinte teljesen automatizált és hulladékot sem bocsát ki. ","shortLead":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen...","id":"20191003_alfoldi_tej_tejipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def45eb-6a32-4db0-b2a9-8dc7b3bddf93","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_alfoldi_tej_tejipar","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"Kicsit sós, de a mienk! – így készül a magyar trappista Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek a keresetét, akik Tóta W. Árpád Magyar ember nem lop, csak kalandozik című cikke nyomán a magyar közösséghez tartozóként elszenvedett jogsérelem miatt perelték be a cikket megjelentető HVG Kiadó Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek...","id":"20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e948d-ac8c-4ff1-a8ed-4e957ff659b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","timestamp":"2019. október. 04. 14:05","title":"Nyertünk az Ítélőtáblán: Az irónia nem sérti a magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","shortLead":"A Salzburg egy góllal kikapott a Liverpooltól. A lipcsei magyaroknak sem volt jó napjuk.","id":"20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6c5fd9-9bb0-41a9-aec7-43640ca92181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a8e122-d509-4350-929f-235db252fcfb","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Szoboszlaiek_kozel_voltak_a_barvurhoz","timestamp":"2019. október. 02. 23:31","title":"Szoboszlaiék közel voltak a bravúrhoz, de nyert a BL-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak a francia kezdeményezésnek a lényege, amit egy grenoble-i pszichológusprofesszor, Marie-Line Bosse és társai vetettek fel.","shortLead":"Minek sanyargatni a diákokat a tollbamondással, ha ugyanezzel segíteni is lehetne őket? Így foglalható össze annak...","id":"201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41bf2ab-4c0e-49f9-b144-49cb5017d879","keywords":null,"link":"/360/201940_helyesiras_uj_modon_manko_atollnak","timestamp":"2019. október. 04. 10:00","title":"Annyival romlott a helyesírás, hogy felmerült új jelek bevezetése francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]