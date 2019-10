Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","shortLead":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","id":"20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f8323-95d4-42e3-a503-4376ca19aa2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","timestamp":"2019. október. 08. 07:59","title":"Hatalmas állítható szárnyat és 180 lóerőt kapott a kis Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","shortLead":"A legjobb tíz közé csak egy vidéki gimnázium fért, a teljes, százas listán viszont csak az iskolák harmada fővárosi.","id":"20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d168c202-3d94-454c-9fb6-8fc4aba45b50","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_hvg_kozepiskolai_rangsor_2020_fazekas_radnoti_eduline","timestamp":"2019. október. 08. 12:04","title":"Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora, újra a Fazekas vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","shortLead":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","id":"20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1a6b9-077a-4a87-8b42-08779f153b4f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","timestamp":"2019. október. 08. 14:48","title":"Tarlós: Csúnya dolog volt Scarlett Johansson szájába adni azt, amit én mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","shortLead":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","id":"20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8161e11f-6a2f-421d-a709-2b64be18bf65","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","timestamp":"2019. október. 08. 21:25","title":"Három tagállam is csatlakozna a máltai egyezséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"Külföldön vállalkozni magyarként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","shortLead":"Akkor egy klasszikus nyaralós fotó jelent meg a győri polgármesterről.","id":"20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac67224f-c494-4fb3-85a5-968dbd04ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c14922-bc3d-45f5-af08-e06fdbdf4281","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borkai_Zsolt_igy_kapcsolodott_ki_ket_es_fel_eve_a_Maldivszigeteken","timestamp":"2019. október. 09. 10:20","title":"Borkai Zsolt így kapcsolódott ki két és fél éve a Maldív-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség vádat emelt.","shortLead":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség...","id":"20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e184421-2e6e-4a24-a50e-436a7224ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 08. 10:35","title":"Zsályának álcázva hoztak az országba több tonna kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]