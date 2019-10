Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová mindketten a Türk Tanács soron következő ülésére érkeztek.","shortLead":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová...","id":"20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fc2dd-5cee-4008-9d3d-8f2ddfa3f4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","timestamp":"2019. október. 14. 18:42","title":"Erdogan megköszönte Orbánnak a nemzetközi kiállást mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","shortLead":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","id":"20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7364107-0f8d-40b7-820d-75d43f35c065","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 14. 09:55","title":"Mentőautó és kocsi ütközött Nyíregyházán, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40be4e75-4a45-45dc-9f83-9a326cdd26ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A homoki prérifüvet már 2017-ben kimutatták Magyarországon, de azóta máshol is megjelent. Szinte kiirthatatlan, az állatok nem fogyasztják, és a szárazságot is jól tűri.","shortLead":"A homoki prérifüvet már 2017-ben kimutatták Magyarországon, de azóta máshol is megjelent. Szinte kiirthatatlan...","id":"20191015_veszelyes_fufaj_magyarorszag_homoki_prerifu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40be4e75-4a45-45dc-9f83-9a326cdd26ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c0ed1-5948-4120-9a9a-e509271ebbe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_veszelyes_fufaj_magyarorszag_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 15. 11:33","title":"Veszélyes észak-amerikai fűfaj terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","id":"20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebdad09-887d-4444-8c0f-486a29c60140","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 16:13","title":"Gyurcsány: Ez a Fidesz Waterloojának kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","shortLead":"Balaicz Zoltán kezdheti az újabb ciklust.","id":"20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bff7aa-6fab-4908-bb42-d2871cf59489","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_zalaegerszeg_balaicz_zoltan_fidesz_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:05","title":"Zalaegerszeg fideszes maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","shortLead":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","id":"20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2527cdb5-9bba-4333-9677-57731dadcc67","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 08:20","title":"Az ellenzék győzelméről írnak az angolszász lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","shortLead":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","id":"20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e22979b-93bf-4214-974d-a800d8783fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","shortLead":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","id":"20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135d8bc-6181-4e22-aaec-598495fb40fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","timestamp":"2019. október. 13. 18:22","title":"Telefonont ragadott a Fidesz-KDNP szegedi jelöltje, és szavazásra buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]