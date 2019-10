Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","shortLead":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","id":"20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b390407e-0741-46e4-bbdf-d0d8fe95e461","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:25","title":"Lázár: Vásárhelyen lezárult egy korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. 