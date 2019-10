Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is erről szól. ","shortLead":"Az apró városi autó lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatát nem veti szét az erő, de ez a történet nem is...","id":"20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e87d4db4-96e4-4ae2-9607-a25684af92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a87c3b-23b8-4bfe-a3ce-99348c7382ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_olcso_villanyautokent_tamadt_fel_a_jo_oreg_suzuki_wagon_r","timestamp":"2019. október. 14. 06:41","title":"Olcsó villanyautóként támadt fel a jó öreg Suzuki Wagon R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben mesterséges bőrrel, hogy jobban érzékelje környezetét és képes legyen akár egy lábon is egyensúlyozni.","shortLead":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben...","id":"20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195cb99-e62f-475b-906b-8511ee04d65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","timestamp":"2019. október. 14. 16:33","title":"Ez már a jövő: egy robotot majdnem teljesen beborítottak mesterséges bőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","shortLead":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","id":"20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82b856c-1700-42e0-95d1-99f2553958bf","keywords":null,"link":"/elet/20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","timestamp":"2019. október. 14. 15:49","title":"Anyamedve ölte meg a nyárádmagyarósi jegyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78cff3a-77d2-40b0-8476-a11674484aba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenyai Brigid Kosgei 2:14:04 óra alatt teljesítette a vasárnapi chicagói maratont, ezzel megdöntötte a klasszikus táv 2003-as női világcsúcsát.\r

","shortLead":"A kenyai Brigid Kosgei 2:14:04 óra alatt teljesítette a vasárnapi chicagói maratont, ezzel megdöntötte a klasszikus táv...","id":"20191013_Brigid_Kosgei_megdontotte_a_noi_maratonfutas_vilagrekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78cff3a-77d2-40b0-8476-a11674484aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975d1bf-ed82-4fa7-a82a-21a5b2e11cd4","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Brigid_Kosgei_megdontotte_a_noi_maratonfutas_vilagrekordjat","timestamp":"2019. október. 13. 17:34","title":"Brigid Kosgei megdöntötte a női maratonfutás világrekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás okának köszönhetően a szolgáltató technológiai lehetőségei is bővülnek.","shortLead":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás...","id":"20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a937032f-598a-48cd-838a-2f47915366f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","timestamp":"2019. október. 15. 13:53","title":"Hosszú nevet vált a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe733aa-7d72-40b0-b779-06fba922efb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoroson szerencsére volt sisak, de így is nagyot repült.\r

","shortLead":"A motoroson szerencsére volt sisak, de így is nagyot repült.\r

","id":"20191014_Brutalis_motorosbalesetrol_osztott_meg_egy_videot_a_rendorseg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fe733aa-7d72-40b0-b779-06fba922efb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb27f0b-da84-403e-9da8-11781b125949","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Brutalis_motorosbalesetrol_osztott_meg_egy_videot_a_rendorseg__video","timestamp":"2019. október. 14. 19:05","title":"Brutális motorosbalesetről osztott meg egy felvételt a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","shortLead":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","id":"20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb872f19-7efc-4f9a-8c99-06651e2213c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","timestamp":"2019. október. 13. 19:25","title":"Agresszíven üvöltöztek a ferencvárosi szavazatszállítók, mikor kérdőre vonták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]