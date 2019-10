Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati választásokon. A lehetőségeik korlátozottak, de a nyilvánosság például segíthet. ","shortLead":"A Fidesz-közeli pénzemberek megfékezéséhez nem lesz elég az a hatalom, amely ellenzéki kézbe került az önkormányzati...","id":"201942_varkert_bezar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba865d4-0eff-433e-b119-67b1745331f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a636248-b337-440b-8446-f005e35b7e5e","keywords":null,"link":"/360/201942_varkert_bezar","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Pár udvari beszállítót kiüthetnek az új városvezetők, az oligarchákat nem tudják megsebezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék pártoknak köszönheti a helyét, akiket elhagyott.","shortLead":"Hiába lépett vissza az egyéni indulástól, a kompenzációs listán ott maradt. Ironikus módon pont azoknak az ellenzék...","id":"20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f84b15-21c1-42da-9332-440e5657291e","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Az_ellenzektol_lelepo_jobbikos_gyori_kepviselo_beul_a_kozgyulesbe","timestamp":"2019. október. 16. 17:09","title":"Az ellenzéktől lelépő jobbikos győri képviselő beül a közgyűlésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három játékost zártak ki a Hearthstone csapatból.","shortLead":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három...","id":"20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a14e29-7f68-4372-b8d0-706335cc2705","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 17. 09:33","title":"Újabb videojátékosokat zárt ki a Blizzard, mert kiálltak a hongkongi tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d434a55-74f4-4f71-9b64-5103440f666b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritkán látni ilyen helyzetben az észak-koreai vezetőt.","shortLead":"Ritkán látni ilyen helyzetben az észak-koreai vezetőt.","id":"20191016_kim_dzsong_un_paktu_hegy_eszak_korea_lovaglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d434a55-74f4-4f71-9b64-5103440f666b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8e4a03-8ac0-410b-a1de-22a964046836","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kim_dzsong_un_paktu_hegy_eszak_korea_lovaglas","timestamp":"2019. október. 16. 10:27","title":"Kim Dzsong Un lóra pattant, és egy hegy tetejéig ügetett, hogy elmélkedjen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott elegendő érzelmi és anyagi támogatást a szülőktől, illetve segítséget a hétköznapi életvezetéshez – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott...","id":"20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0233771f-cbb5-420c-9de0-be9b311b30fc","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","timestamp":"2019. október. 16. 10:41","title":"Tízből hét fiatalnak nehezen megy az elköltözés a szülői házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó az összehajtható telefont. Hamarosan érkezik a Huawei Mate X.","shortLead":"November helyett még ebben a hónapban megtudhatja a világ (egy kis része), hogyan képzelte el a legnagyobb kínai gyártó...","id":"20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9002f36-10a4-411d-af1d-c1e8d867e524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_huawei_mate_x_oktoberi_megjelenes_funkciok_valtozasok","timestamp":"2019. október. 16. 17:03","title":"Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról Észak-Szíriából. Azt is kérte Recep Tayyip Erdogantól, hogy \"ne legyen ostoba\".\r

","shortLead":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról...","id":"20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07745ae-793a-4984-9920-0be528b5309e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 17. 06:09","title":"\"Ne legyen kemény fiú!\" – kérte Trump Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]