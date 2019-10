Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Süt a nap, és ezt mi ki is használjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","shortLead":"A 120 éves épületet a tengerpart eróziója miatt fenyegeti a megsemmisülés veszélye.","id":"20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052a6ae5-5cb2-40e2-88b8-a38742b920bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_vilagitotorony_dania_koltoztetes_erozio","timestamp":"2019. október. 22. 14:01","title":"Arrébb tesznek egy világítótornyot Dániában, mert félő, hogy összedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","shortLead":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","id":"20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee194b-ade7-49cf-9af2-2911ec631f84","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","timestamp":"2019. október. 22. 15:18","title":"Lopott mentőautóval kezdett ámokfutásba és gázolt el gyalogosokat egy férfi Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","shortLead":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","id":"20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19140922-20db-4626-84ef-240480ac52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","timestamp":"2019. október. 21. 13:53","title":"Videón, ahogy Orbán megpróbálja kirángatni a táblát Hadházy kezéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4100d8ab-2adc-492a-974f-1d094e155fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő megzavarta Orbán Viktor beszédét, utána pedig a Facebookon magyarázta meg, miért tette mindezt.\r

\r

","shortLead":"A képviselő megzavarta Orbán Viktor beszédét, utána pedig a Facebookon magyarázta meg, miért tette mindezt.\r

\r

","id":"20191021_Hadhazy_orban_parlament_borkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4100d8ab-2adc-492a-974f-1d094e155fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3166aa35-7b6b-4e5c-acf1-ae2bfdfccfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hadhazy_orban_parlament_borkai","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Hadházy: \"A pocakos tábornok újra és újra támadást vezényel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára ismeretlen helyzethez. ","shortLead":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára...","id":"20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e094205-4838-483d-a4d3-b104da73e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","timestamp":"2019. október. 21. 13:10","title":"\"Harcolj a rossz döntések ellen!\" – Orbán levelet írt a fideszes önkormányzati politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia Viva (IV) nevű új olasz párt, amelynek első nagygyűlését az alapító Matteo Renzi volt kormányfő, a balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára vasárnap zárta le Firenzében.","shortLead":"Alig éri el az öt százalékot, mégis meghatározó kormányerőnek számíthat a centrumpárti választókat csalogató Italia...","id":"20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2637b81-214f-40e8-b43f-986b143d199e","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Renzi_bemutatta_uj_partjat_melynek_neve_Italia_Viva","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Renzi bemutatta új pártját, melynek neve: Italia Viva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]