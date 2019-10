Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri közbeszerzések több, mint harmadát olyan emberekhez köthető cégek nyerték el, akiknek a neve felbukkant a Borkai-ügyben.","shortLead":"A győri közbeszerzések több, mint harmadát olyan emberekhez köthető cégek nyerték el, akiknek a neve felbukkant...","id":"20191023_18_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyertek_el_a_Borkaibotranyban_emlegetett_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8398fa80-625d-4dfb-ad6f-89d6a5676375","keywords":null,"link":"/kkv/20191023_18_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyertek_el_a_Borkaibotranyban_emlegetett_vallalkozok","timestamp":"2019. október. 23. 09:05","title":"18 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el a Borkai-botrányban emlegetett vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eab6ed-13d3-4289-b963-e788d5fb1c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Sajtószabadság a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","shortLead":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","id":"20191023_hidegfront_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f2a877-dabe-423b-a0bb-f0c6047ac8a3","keywords":null,"link":"/elet/20191023_hidegfront_idojaras","timestamp":"2019. október. 23. 17:40","title":"Lehűlést és csapadékot is hoz egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","id":"20191022_horvatorszag_schengen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677845ea-7a21-42c2-ae1e-ef22e834bd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_horvatorszag_schengen","timestamp":"2019. október. 22. 15:56","title":"Hamarosan ellenőrzés nélkül léphetünk át Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","shortLead":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","id":"20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4680f9-200e-4616-a284-67b53396b301","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","timestamp":"2019. október. 24. 09:16","title":"Zacher Gábort kétszer is felkérték miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","shortLead":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","id":"20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d1365-b3a4-4c27-848b-9aafc7512143","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","timestamp":"2019. október. 22. 16:07","title":"Pikó: „Korrekt hangulatú” volt az átadás-átvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]