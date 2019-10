Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1a3300e-ebe5-49c3-8d7f-f097a293ac5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy újságírótól a szerző e-mail-címe felől érdeklődött.","shortLead":"Egy újságírótól a szerző e-mail-címe felől érdeklődött.","id":"20191030_moliere_jogdij_muveszeti_titkar_temesvar_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a3300e-ebe5-49c3-8d7f-f097a293ac5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9529ffa-bb61-4db6-8d9d-7029458ae99c","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_moliere_jogdij_muveszeti_titkar_temesvar_szinhaz","timestamp":"2019. október. 30. 11:40","title":"Moliére-rel akart egyeztetni a jogdíjakról a temesvári művészeti titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","shortLead":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","id":"20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b57ec-7052-4930-a9df-76e374bf8645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","timestamp":"2019. október. 30. 11:36","title":"85 milliárd forintból gazdálkodhat az MTVA 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f42516f-49f4-427d-a44c-f3c196a93822","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eperöntetes fagylalt a Sunday Bloody Sunday című U2 dalra utalt.","shortLead":"Az eperöntetes fagylalt a Sunday Bloody Sunday című U2 dalra utalt.","id":"20191031_A_veres_vasarnappal_viccelodik_a_McDonalds_Portugaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f42516f-49f4-427d-a44c-f3c196a93822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e61f5-05aa-42ae-a2b3-68e360558c94","keywords":null,"link":"/elet/20191031_A_veres_vasarnappal_viccelodik_a_McDonalds_Portugaliaban","timestamp":"2019. október. 31. 14:35","title":"A véres vasárnappal kampányolt a McDonald's Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járművet Belgiumban fedezték fel. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlók voltak a rakterében. ","shortLead":"A járművet Belgiumban fedezték fel. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlók voltak a rakterében. ","id":"20191030_tucatnyi_menekultet_talaltak_egy_hutokamion_raktereben_belgiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2438aa7b-56b7-4055-b2ab-30f54affdbd2","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_tucatnyi_menekultet_talaltak_egy_hutokamion_raktereben_belgiumban","timestamp":"2019. október. 30. 16:56","title":"Megint hűtőkamion rakterében találtak menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","shortLead":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","id":"20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc491e7-b569-4802-98b6-dbaaa758cd2f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","timestamp":"2019. október. 30. 07:34","title":"Az önkormányzat ad lakást a dabasi házaspárnak, akinek házát tönkretette egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik, a két illiberális állam mindenben azonos álláspontot képvisel. A tárgyalás után nyolc megállapodást írtak alá, a jelek szerint kőolaj-, gáz- és atomfronton is minden rendben van. A kétoldalú kapcsolatok egyébként nem a Fidesz kormányzása idején javultak meg, már a szocialista kormányfők is rendszeresen találkoztak a 2000 óta hatalmon levő Putyinnal. Igaz, 2010 előtt Oroszország nemzetközi megítélését nem rontotta a Krím bekebelezése, illetve az orosz titkosszolgálat által elkövetett több külföldi merénylet.","shortLead":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik...","id":"20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74107ca-0579-4093-9ed2-c399b653eee0","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","timestamp":"2019. október. 30. 20:30","title":"Putyin Budapesten: a nagy druzsba tovább él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki egy kémkedéssel gyanúsított orosz diplomatát.\r

\r

","shortLead":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki...","id":"20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d4064-41c0-4c02-8f67-24c215c57dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","timestamp":"2019. október. 30. 18:32","title":"Bulgária nem adta meg a vízumot egy orosz diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]