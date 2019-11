Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fce936-133b-496f-9a1d-43560a1f3397","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","shortLead":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","id":"20191031_iszlam_allam_al_hasemi_al_kurasi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b364bd5b-ac1c-4941-9390-a6c0e06a342c","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_iszlam_allam_al_hasemi_al_kurasi","timestamp":"2019. október. 31. 16:53","title":"Megnevezték az Iszlám Állam új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ember meghalt kanyaróban Szamoán, és a szigetország kormánya elrendelte az összes óvoda bezárását csütörtökön.","shortLead":"Három ember meghalt kanyaróban Szamoán, és a szigetország kormánya elrendelte az összes óvoda bezárását csütörtökön.","id":"20191031_szamoa_kanyaro_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521fed-433f-4e69-84c9-1515352d794b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_szamoa_kanyaro_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. október. 31. 11:20","title":" Bezárták Szamoa összes óvodáját a kanyarójárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvette polgármesteri megbízólevelét Borkai Zsolt győri polgármester, és mondott is pár szót – \"Azt tudom ígérni a győrieknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni és fejleszteni a várost a képviselő-testülettel\".\r

\r

","shortLead":"Átvette polgármesteri megbízólevelét Borkai Zsolt győri polgármester, és mondott is pár szót – \"Azt tudom ígérni...","id":"20191031_Az_elmult_idoszakhoz_hasonlo_intenzitassal_igyekszem_kozremukodni__megszolalt_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31032ae-8dc4-42ca-b29a-4d5d6ac73897","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Az_elmult_idoszakhoz_hasonlo_intenzitassal_igyekszem_kozremukodni__megszolalt_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. október. 31. 15:27","title":"\"Az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni\" – megszólalt Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddc70ab-0e73-496e-ac88-884d411f4a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármester munkatársai még nem érzik a változás szelét.","shortLead":"A VIII. kerületi polgármester munkatársai még nem érzik a változás szelét.","id":"20191101_Piko_Andras_Jozsefvaros_polgarmester_mikulas_propaganda_ujsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fddc70ab-0e73-496e-ac88-884d411f4a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c1a54-2b16-48a9-8dec-01c4729dea74","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Piko_Andras_Jozsefvaros_polgarmester_mikulas_propaganda_ujsag","timestamp":"2019. november. 01. 10:10","title":"Pikó András \"leesett a székről\", amikor szembesült a józsefvárosi hagyományokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","shortLead":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","id":"20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99affa2f-d1f3-4227-96b9-b88cadbdaa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","timestamp":"2019. október. 31. 09:58","title":"Rábólintottak: összeállhat a gigantikus autókonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6f1cc5-aa2b-4cb5-828d-7869fb25168e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0359b0-038b-4d36-b3f2-54b57ec4bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Meg_mindig_HVGert_kialtanak_a_Mahiroszlopok","timestamp":"2019. október. 31. 18:30","title":"Még mindig HVG-ért kiáltanak a Mahir-oszlopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal ugranak. Így van ez most is.","shortLead":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal...","id":"20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd22ea5-d615-498a-8f74-1945e9b5be88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","timestamp":"2019. október. 31. 15:03","title":"Óriási faültetési akcióba kezdtek a legnagyobb YouTube-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]