A 44 éves Lőrincz Istvánt még májusban kapták el az angliai Hailshamben, mert a lakásából árult printerrel nyomtatott címkés, hamis termékeket, egyebek mellett márkásnak tűnő gyújtógyertyákat, injektorokat – írja egy angol online hírportál.

A férfi lakhelyén a hatóságok nagyjából 40 ezer font értékű autóalkatrészt találtak, amelyek eladásával nemcsak a vevőket, hanem az eredeti alkatrészek gyártóit is megkárosította volna.

A férfinak az így szerzett pénzből 40 ezer fontos banki megtakarítása is volt négy számláján a szigetországban és Magyarországon, további 30 ezret pedig átutalt egy másik embernek. A hamis áruk eladásából befolyt pénzből fedezte utazásait is és lakást tartott fenn Budapesten is.

A férfit már májusban elítélték, akkor négy hónap börtönt kapott, amelyet 18 hónapra felfüggesztettek, ezen túlmenően 125 órás közmunkára kötelezték, miután elismerte a védjegytörvény megsértését. Az online kereskedő ellen most új ítéletként alkalmazták az East Sussex Trading Standards által kiszabott pénzbüntetést, amelynek során 100 ezer fontos – nagyjából 38 millió forintos – összeget kell három hónapon belül visszafizetnie, illetőleg, ha ezt nem teszi meg, 12 hónapos letöltendő börtönbüntetés vár rá.

