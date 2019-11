Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","shortLead":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","id":"20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4299b55d-07e3-4a98-841f-daa7c127cede","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","timestamp":"2019. november. 19. 19:30","title":"A Borkai-szexvideók miatt nyomoznak egy volt válogatott focista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","shortLead":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","id":"20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa24eafb-f8e3-4a34-8c52-7fbf3cdcd661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","timestamp":"2019. november. 19. 17:27","title":"Egymillió Ugandának szánt óvszert kellett visszahívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de vajon miben is különböznek a szigetországok a magyar szabályozástól? Cikkünkben megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba.","shortLead":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de...","id":"crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbac332-ba35-47f8-a70e-89b1f3ad3436","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","timestamp":"2019. november. 20. 07:30","title":"Hazánkban vagy a Földközi-tengeren jobb az adóklíma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes fegyveres tömegtámadást regisztrálja az államokban. ","shortLead":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes...","id":"20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bccb-09b4-453b-880a-8d28b815b78b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Minden napra jut legalább egy tömeglövöldözés az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor. A sorsdöntő EB-selejtező előtt minden áldás jól jöhet.","shortLead":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor...","id":"20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf473ebf-4904-42f4-a9e0-b48acc0c7495","keywords":null,"link":"/360/20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","timestamp":"2019. november. 19. 15:00","title":"Az ige erejével segítette volna focistáinkat Wales ellen a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","shortLead":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","id":"20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee8742-b770-4e91-94e9-f2832d22693c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","timestamp":"2019. november. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: itt a harmadik orosz megszállás, de ennek most örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]