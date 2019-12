Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán található Viktória-vízesés.","shortLead":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán...","id":"20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df2d110-ce14-4011-b68e-f7d146120c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 05. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet, szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hét góllal is vezetett, végül 28-27-re mégis kikapott a magyar női kézilabda-válogatott Románia csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör utolsó fordulójában. Ezzel elúszott a középdöntő, és nagy valószínűséggel az olimpiai részvétel is.","shortLead":"Hét góllal is vezetett, végül 28-27-re mégis kikapott a magyar női kézilabda-válogatott Románia csapatától a Japánban...","id":"20191206_magyarorszag_romania_kezilabda_vb_csoportmeccs_kieses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625cbf67-b2d4-4f47-867a-ad974dad8856","keywords":null,"link":"/sport/20191206_magyarorszag_romania_kezilabda_vb_csoportmeccs_kieses","timestamp":"2019. december. 06. 13:31","title":"Magyar leolvadás, román feltámadás a kézilabda-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","shortLead":"Több mint 550 nevezés érkezett hozzájuk. ","id":"20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c859ae-4a53-4b9d-b439-6b4efc5b275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6770b56-0a95-4d56-b7ce-ace434b5eafa","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_MTVA_Maris_rekordot_dontott_A_Dal_2020_jo_dontes_volt_hogy_nem_megyunk_az_Euroviziora","timestamp":"2019. december. 05. 12:48","title":"MTVA: Jó döntés volt, hogy nem megyünk az Eurovízióra, máris rekordot döntött A Dal 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","shortLead":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","id":"20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796baf8c-646e-4793-affb-c0d66a28d815","keywords":null,"link":"/sport/20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:41","title":"Vigasztalja Orbán a kézilabda-válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most kiszámolták, mennyibe is fog ez kerülni a fővárosnak.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most...","id":"20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0fee43-f970-45a7-9129-2d5615de91dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 06. 14:13","title":"Kiderült, mennyibe kerül a fővárosnak az álláskeresők ingyenes utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban gázszagot lehetett érezni.","shortLead":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban...","id":"20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c200c548-08d9-40c9-87ff-9240a46b5db9","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","timestamp":"2019. december. 06. 19:40","title":"Eddig 5 halottja és 40 sérültje van a brutális eperjesi gázrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet vásároltak Magyarországon, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet...","id":"20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5246f19-9367-4e99-b938-6868fe367f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","timestamp":"2019. december. 05. 09:49","title":"Majdnem 1100 milliárd forintot hagytunk a boltokban egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]