[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kétharmad lefegyverezte az ellenzéket, az Európai Bizottság elnöke a klímatémával nyitott, elhunyt a Fidesz kampánydalának énekese. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A kétharmad lefegyverezte az ellenzéket, az Európai Bizottság elnöke a klímatémával nyitott, elhunyt a Fidesz...","id":"20191210_Radar360este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff17f9-55e3-44c9-b522-104540f18ab7","keywords":null,"link":"/360/20191210_Radar360este","timestamp":"2019. december. 10. 17:30","title":"Radar360: A Fidesz itthon kemény, Brüsszelben csak keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő kilenc évben Senyei György Barna az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","shortLead":"A következő kilenc évben Senyei György Barna az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","id":"20191210_Megvalasztottak_Hando_utodjat_az_OBH_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2cc7e-bb89-4544-8a09-faf332f008f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megvalasztottak_Hando_utodjat_az_OBH_elere","timestamp":"2019. december. 10. 13:31","title":"Megválasztották Handó utódját az OBH élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","id":"20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecfd1-7b45-435a-a50b-7a0793a8ef8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 10. 15:34","title":"Megelégelték Brüsszelben Kovács Zoltán ámokfutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42c96fe-b155-4e84-a236-5328e917bae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestre keresnek egy vezető és egy kommunikációs állásra jelentkezőket havi 600–800 ezer forintos fizetésért.","shortLead":"Budapestre keresnek egy vezető és egy kommunikációs állásra jelentkezőket havi 600–800 ezer forintos fizetésért.","id":"20191212_Havi_800_ezerert_keres_a_Fidelitas_munkaerot_egy_titokzatos_allasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42c96fe-b155-4e84-a236-5328e917bae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadd75ef-6137-4261-a8de-3c0cf508252b","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Havi_800_ezerert_keres_a_Fidelitas_munkaerot_egy_titokzatos_allasokra","timestamp":"2019. december. 12. 09:07","title":"Havi 800 ezerért keres a Fidelitas munkaerőt titokzatos állásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88695da-9e75-4c75-8e9a-56dfe9e0fb40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a sportos csúcsmodell felfrissített kupé és szedán kivitele. ","shortLead":"Megérkezett a sportos csúcsmodell felfrissített kupé és szedán kivitele. ","id":"20191211_hivatalos_itt_a_megujult_audi_rs5_testverparos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88695da-9e75-4c75-8e9a-56dfe9e0fb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f803b8-754a-4243-a4ec-903ec90a8669","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_hivatalos_itt_a_megujult_audi_rs5_testverparos","timestamp":"2019. december. 11. 07:59","title":"Hivatalos: itt a megújult Audi RS5 testvérpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","shortLead":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","id":"20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970b0003-15ac-4e9f-bce5-99bf79850fc6","keywords":null,"link":"/sport/20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","timestamp":"2019. december. 11. 20:11","title":"Gattuso váltja Ancelottit a Napolinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]