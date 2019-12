Árokba hajtott egy 20 éves sofőr Gecsénél, a 23 éves utasa meghalt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő jó ok lehet arra, hogy kilépjen Mark Zuckerberg birodalmából.","shortLead":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő...","id":"20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52373b-542e-47ad-be08-d80303ef63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. december. 28. 14:03","title":"Kezdje úgy 2020-at, hogy törli magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren vasárnap délután, a New York államban egy rabbi otthonában elkövetett késeléses merényletre reagálva. ","shortLead":"Ki kell irtani az antiszemitizmus ördögi sorscsapását - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren vasárnap délután...","id":"20191229_Trump_hatarozottan_elitelte_a_szombat_esti_antiszemita_tamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb1c8f9-a256-47dd-a552-e1cb786b23da","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Trump_hatarozottan_elitelte_a_szombat_esti_antiszemita_tamadast","timestamp":"2019. december. 29. 21:51","title":"Trump határozottan elítélte a szombat esti antiszemita támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d7e70-776a-453d-ae32-6d40f5bb3c9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető fiú ittas volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől.","shortLead":"Az autót vezető fiú ittas volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől.","id":"20191230_arokba_hajtott_gecse_ittas_vezetes_ford_escort_23_eves_utas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8d7e70-776a-453d-ae32-6d40f5bb3c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408b86be-e25b-4b65-a905-5a88d5a113d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_arokba_hajtott_gecse_ittas_vezetes_ford_escort_23_eves_utas","timestamp":"2019. december. 30. 06:15","title":"Árokba hajtott egy 20 éves sofőr Gecsénél, a 23 éves utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78392bea-5378-409c-adf1-a0e17ae6f434","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A készülő fővárosi centrumkórházakat nemcsak kényelmes betegszobákkal, korszerű orvosi eszközökkel, hanem a kommunikációs technológia minden tudásával is fel kellene szerelni. ","shortLead":"A készülő fővárosi centrumkórházakat nemcsak kényelmes betegszobákkal, korszerű orvosi eszközökkel, hanem...","id":"201951__digitalis_atalakulas__halozatba_rendezes__sebezhetoseg__korhazi_okoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78392bea-5378-409c-adf1-a0e17ae6f434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e71ca-13be-413b-ac2d-d5c7b42ead85","keywords":null,"link":"/360/201951__digitalis_atalakulas__halozatba_rendezes__sebezhetoseg__korhazi_okoskodas","timestamp":"2019. december. 28. 08:15","title":"Az új centrumkórházak „szuperek” lesznek, de mennyire lesznek okosak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c0e57-23e1-414c-9e9b-13a84253b4a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán zenepedagógia módszerének világszerte elismert követője volt.","shortLead":"Kodály Zoltán zenepedagógia módszerének világszerte elismert követője volt.","id":"20191228_Elhunyt_Szonyi_Erzsebet_zeneszerzo_a_nemzet_muvesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c0e57-23e1-414c-9e9b-13a84253b4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680ffefb-0946-4bfb-9898-3b1efa42d229","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Elhunyt_Szonyi_Erzsebet_zeneszerzo_a_nemzet_muvesze","timestamp":"2019. december. 28. 11:44","title":"Elhunyt Szőnyi Erzsébet zeneszerző és karnagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.","shortLead":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi...","id":"20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247e431-490e-4c3b-8f1e-b91cdc76a0bd","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","timestamp":"2019. december. 29. 21:21","title":"Az élcsapatok nyertek a kosárlabda NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","shortLead":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","id":"20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674c8f1-66a3-48bf-ac9c-1cca7b8e9327","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","timestamp":"2019. december. 29. 18:19","title":"Fogolycsere Ukrajna és a szakadárok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]