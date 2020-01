Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","shortLead":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","id":"20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40778ff2-7eaa-44c4-b9af-c4d72c9d7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","timestamp":"2020. január. 06. 10:51","title":"Öngyilkos lett a kelebiai posta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt meggondolni a betegség elleni védőoltás beadatását a kismamáknak is. A lényeg a helyes időzítés. ","shortLead":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt...","id":"20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb2c387-64a2-4283-8f46-65313c4d5fc4","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","timestamp":"2020. január. 07. 12:05","title":"Mi védi meg a magzatot az influenzától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt...","id":"20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f0fdde-13ff-4da4-8691-c40d0bdffecb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 17:30","title":"Radar360: Halottak a kémfőnök temetésén, saját jelölt nélkül maradt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e82bc91-1aa3-4fe2-a980-a51dea5b7b6f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az, hogy a Fidesz számára elmúlt az aranykor, mára egyértelmű lett. A kérdés csak az, most milyen irányba indul el a kormánypárt.","shortLead":"Az, hogy a Fidesz számára elmúlt az aranykor, mára egyértelmű lett. A kérdés csak az, most milyen irányba indul el...","id":"20200108_orban_kormany_ner_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e82bc91-1aa3-4fe2-a980-a51dea5b7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787eb580-28d6-4463-9a72-29b8548c34ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_orban_kormany_ner_ellenzek","timestamp":"2020. január. 08. 06:30","title":"Most dől el, Orbán mennyire öregedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell a Nagy Blanka által kezdeményezett, egyszer már megszüntetett eljárást - tudta meg a hvg.hu. A trágár beszéde miatt ismert diáklányra támadó NER-megmondók közül így Bencsik esetében is a bíróság dönti el: belefér-e az a (vissza)trágárkodás, hogy „szívélyes üdvözlettel” gyakorlatilag leribancozta az akkor 18 éves lányt. A kormányoldali sajtó másik állandó szereplője, Bayer Zsolt ellen szintén becsületsértés miatt folytatódik hamarosan az eljárás, csak ellene Nagy \"proli, kretén, barom állat\"-nak minősítése miatt.



","shortLead":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell...","id":"20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796ca7a-fded-454d-877c-c1cfc37317ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","timestamp":"2020. január. 07. 09:11","title":"Nagy Blanka nem áll le: Bayer Zsolt után a ribancozó Bencsik is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","id":"20200106_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b2a14-32ee-4a8d-a311-ad4b463e918a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2020. január. 06. 09:18","title":"KSH: 365 ezer forintot keres az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","shortLead":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","id":"20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08dcb01-7870-4d7b-be35-e3be119a48a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:53","title":"Ilyen lesz Erdogan nemzeti villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","shortLead":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","id":"20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175dd1de-52b8-489e-9056-c8edb7e3b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","timestamp":"2020. január. 07. 09:34","title":"BKV: Azért rozsdásodnak az orosz metrók, mert túl hamar szállították le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]