[{"available":true,"c_guid":"607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel is. ","shortLead":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel...","id":"202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31f87-5209-4549-8ad6-137fc7976c1a","keywords":null,"link":"/360/202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","timestamp":"2020. január. 12. 12:30","title":"Előkerült az Index egykori tulaja és egyből három ingatlanos céget is gründolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77","c_author":"Németh Róbert","category":"velemeny","description":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","shortLead":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","id":"20200111_The_Orbans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ecbf-c7f4-4a8b-b36d-b46453745b5b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200111_The_Orbans","timestamp":"2020. január. 11. 14:25","title":"The Orbáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","shortLead":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","id":"20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81ca95-5dcb-4981-bffb-8d064ac62202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","timestamp":"2020. január. 12. 14:56","title":"Még egy év, mire az EU és Nagy-Britannia egy sor kérdésben megállapodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3290a-91d6-43ad-a948-b05d9bdea2a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 30 évben 300 gyilkosságot követtek el a maffiához köthetően Foggiában és alig sikerült az elkövetőket felelősségre vonni.","shortLead":"Az utóbbi 30 évben 300 gyilkosságot követtek el a maffiához köthetően Foggiában és alig sikerült az elkövetőket...","id":"20200110_Tizezrek_tuntettek_a_maffia_ellen_DelOlaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b3290a-91d6-43ad-a948-b05d9bdea2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db9737a-0389-4170-88dd-174a02eee43c","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Tizezrek_tuntettek_a_maffia_ellen_DelOlaszorszagban","timestamp":"2020. január. 10. 19:02","title":"Tízezrek tüntettek a maffia ellen Dél-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges performanszot tartottak Baranyában.","shortLead":"Különleges performanszot tartottak Baranyában.","id":"20200110_Zongorakoncertet_rendeztek_alpakakkal_a_pecsi_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a624817-1031-4f85-9f94-cf108fb3431a","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Zongorakoncertet_rendeztek_alpakakkal_a_pecsi_palyaudvaron","timestamp":"2020. január. 10. 16:06","title":"Alpakákkal rendeztek koncertet a pécsi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","shortLead":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","id":"20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c662f8-87b2-4ca5-b961-d7dd296f83b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","timestamp":"2020. január. 11. 21:05","title":"\"Változott a piac\" - kommentálta a Fidesz a magán-nyugdíjpénztárak sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett a katasztrófához.","shortLead":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett...","id":"20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf584be-ce62-45c8-a0c4-f08151572772","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","timestamp":"2020. január. 11. 08:29","title":"Az iráni elnök üzent: Sajnálják, hogy véletlenül lelőtték az ukrán repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]