Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","shortLead":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","id":"20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f412459-a65c-4630-94ba-32bba4fb5034","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","timestamp":"2020. január. 14. 17:59","title":"Az EU-ban először Horvátországban indul nemzeti tüdőrák-szűrőprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk.","shortLead":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már...","id":"20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7fc692-ea61-410a-8ad7-7adaa094764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","timestamp":"2020. január. 13. 20:22","title":"Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","shortLead":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","id":"20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0dc5-c6bd-4c30-8f9d-b5a5e1de4e73","keywords":null,"link":"/elet/20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 13. 20:31","title":"Hóba rajzolt SOS mentett meg egy férfit a jéghideg vadonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány, hogy Hankséket tiszteletbeli göröggé tették.","shortLead":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány...","id":"20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53527ddb-343f-4a3c-9be6-8027e46bc70f","keywords":null,"link":"/elet/20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","timestamp":"2020. január. 14. 18:41","title":"A görög kormány igazán gáláns ajándékkal lepte meg Tom Hankset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja címet a Westendtől.","shortLead":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja...","id":"20200115_symmetryarena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3dfe7-6bb7-4337-ab48-18d4fbb6f9fa","keywords":null,"link":"/360/20200115_symmetryarena","timestamp":"2020. január. 15. 13:00","title":"Másfélszeresére bővítik az Aréna Plázát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","id":"20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8789d66-e050-446a-9a2a-55ab30943cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","timestamp":"2020. január. 15. 16:28","title":"Novák Katalin keményen nekiment Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly béremelést javasol az orvosi kamara lehetőleg még idén, de legkésőbb 2021-ben. Emellett javasolják, hogy a hálapénz elfogadása minősüljön korrupciónak, és legyen büntető törvénykönyvi tétel. A kamara szerint az egészségügy és azon belül az orvosok helyzete béremelés nélkül nem fenntartható.","shortLead":"Komoly béremelést javasol az orvosi kamara lehetőleg még idén, de legkésőbb 2021-ben. Emellett javasolják...","id":"20200114_Az_orvosi_kamara_szeretne_ha_buncselekmeny_lenne_a_halapenz_elfogadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d6edb2-3da5-48d9-93d3-2efb408adcb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Az_orvosi_kamara_szeretne_ha_buncselekmeny_lenne_a_halapenz_elfogadasa","timestamp":"2020. január. 14. 11:10","title":"Az orvosi kamara szeretné, ha bűncselekmény lenne a hálapénz elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett két vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott.","shortLead":"Négy terméket is bemutatott a Xiaomi, ezzel növelve kínálatát a viselhető eszközök piacán. A cég két okosóra mellett...","id":"20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83fbb9fa-818a-4be1-a60b-99a25826e707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbdc57f-743b-46c3-80f5-870d7452cbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_amazfit_trex_amazfit_bips_amazfit_powerbuds_amazfit_zenbuds","timestamp":"2020. január. 14. 10:03","title":"Egy feltöltéssel 40 napig működő okosórát dobott piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]