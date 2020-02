Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba. A pártelnök bejelentette, hogy megalakítják a klímaköröket, amelyekkel nyomást fognak gyakorolni a politikusokra, az országjárást pedig folytatják.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba...","id":"20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c017e62-e26c-4700-bfdc-42945174a00e","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","timestamp":"2020. február. 01. 15:17","title":"Fekete-Győr programot hirdetett Orbánék leváltására, jönnek a klímakörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","shortLead":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","id":"20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428020e7-5b4d-4e52-8970-b16ffdf9b887","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tűzijáték helyett Nigel Farage jutott a londoniaknak a Brexit éjszakájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségeként ismert. ","shortLead":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc...","id":"202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4f555-88bf-489e-b66a-79048a20d30c","keywords":null,"link":"/360/202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","timestamp":"2020. február. 02. 08:30","title":"Monacói cégekkel vettek 2 milliárdos óbudai irodaházat magyar befektetők ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak el, ha erre valamikor szükség lesz.","shortLead":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak...","id":"20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3cd5d-72ca-4251-9a89-fddcca075e06","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","timestamp":"2020. január. 31. 18:08","title":"Emmi: A kórházak felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","shortLead":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","id":"20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731056b-7dba-4713-9ae7-3eaa75ad7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","timestamp":"2020. február. 01. 20:27","title":"Népszavazás lehet a szentendrei biciklis Duna-hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","shortLead":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","id":"20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70c4b92-0d9c-411f-be4e-75994c4d5993","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","timestamp":"2020. január. 31. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikai alapon válogat a magyar nyelven játszó erdélyi színházak között is az Orbán-kormány: aki jóban van Vidnyánszky Attilával vagy Demeter Szilárddal, az kaphat Budapestről támogatást, aki viszont nem, az kimarad a furcsa útvonalakon érkező pénzesőből.\r

\r

","shortLead":"Politikai alapon válogat a magyar nyelven játszó erdélyi színházak között is az Orbán-kormány: aki jóban van...","id":"202005__erdelyi_szinhazak__budapesti_tamogatas__vidnyanszky__rendezoi_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e23050f-e26c-4913-bd31-645205f5d1fa","keywords":null,"link":"/360/202005__erdelyi_szinhazak__budapesti_tamogatas__vidnyanszky__rendezoi_valtozat","timestamp":"2020. február. 01. 08:15","title":"Átláthatatlanul ömlenek az állami pénzek az erdélyi magyar nyelvű színházakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]