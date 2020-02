Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti...","id":"20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baff986-b7c3-4483-9fdd-d367c772857b","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","timestamp":"2020. február. 05. 17:30","title":"Radar360: hazugságot terjesztett a közmédia, összetépték Trump beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ábel Anitával együtt. Alakul az újabb verseny az RTL Klub és a TV2 között. ","shortLead":"Ábel Anitával együtt. Alakul az újabb verseny az RTL Klub és a TV2 között. ","id":"20200204_Hajos_Andras_visszater_a_TV2re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a2e50e-f371-4ec8-9362-91f9dc0fd01a","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Hajos_Andras_visszater_a_TV2re","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Hajós András visszatér a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da0014-c51d-438b-a68f-8d4fc5a9d247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Bezzeg az én időmben” – az író szerint ezt mondja, aki kitalálta az új Nemzeti alaptantervet.","shortLead":"„Bezzeg az én időmben” – az író szerint ezt mondja, aki kitalálta az új Nemzeti alaptantervet.","id":"20200204_Dragoman_Gyorgy_a_NATrol_Kar_hogy_ketezerhuszban_itt_tartunk_ide_jutottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1da0014-c51d-438b-a68f-8d4fc5a9d247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04230159-83b9-43b3-aeef-d240efbf87d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Dragoman_Gyorgy_a_NATrol_Kar_hogy_ketezerhuszban_itt_tartunk_ide_jutottunk","timestamp":"2020. február. 04. 11:26","title":"Dragomán György a NAT-ról: „Kár, hogy 2020-ban itt tartunk, ide jutottunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség.","shortLead":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett...","id":"20200205_kresz_teszt_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ddb6c-a28e-4452-95b8-b5077aa6a0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_kresz_teszt_online","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","shortLead":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","id":"20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4858ac-c2e6-4d6e-ab85-44348a543dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32","title":"Megmutatta a Skoda, milyen lesz az új Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi problémára a filmgyártásban.","shortLead":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi...","id":"20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65aae6e-23e2-4c33-b1fe-8424e2f39db9","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 04. 11:40","title":"Amikor Joker kikel a rendszerszintű rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","shortLead":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","id":"20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d71d70-6e66-4d6d-921c-ddea891b9302","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","timestamp":"2020. február. 05. 17:32","title":"Túlfutott és kettétört egy utasszállító Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]