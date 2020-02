Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","shortLead":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","id":"20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3633a0d-4d5c-4b8e-88f0-f21edc0939a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","timestamp":"2020. február. 19. 13:23","title":"A kispesti vagyonkezelő spanyol nyaralója miatt is vizsgálódnak Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"-gd-","category":"elet","description":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","shortLead":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","id":"20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f47b65-1785-46c9-a1ed-0f2bfe879f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 17. 15:22","title":"Úgy tűnik, Neo megtanítja repülni Trinityt a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","shortLead":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","id":"20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d555fed3-58d1-4b10-8378-ecb31259e89f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","timestamp":"2020. február. 17. 15:58","title":"Rasszista bűnöző szavait idézte értékelőjében Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás...","id":"20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26da363-55de-4bc8-9847-fbaa469a1c37","keywords":null,"link":"/360/20200219_Radar360_Vizsgalat_Ryanairugyben_hamarosan_indul_az_urturizmus","timestamp":"2020. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Vizsgálat Ryanair-ügyben, hamarosan indul az űrturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","id":"20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907614fd-4ce0-4027-a9dc-1252f5d774b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","timestamp":"2020. február. 18. 16:33","title":"Orbán megírta a Néppártnak, szerinte mi a helyes irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar változtatni az ukrán nyelvtörvényen, ami a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint súlyosan korlátozza a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogát és végső soron a nemzeti kultúrája elsorvadásához vezet.","shortLead":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar...","id":"202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d2eb1f-6114-4abb-95a9-f023de79b93c","keywords":null,"link":"/360/202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","timestamp":"2020. február. 19. 09:05","title":"A kárpátaljai magyar gimnazistákon nem sokat segített a diplomáciai hadviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt a polgármester. ","shortLead":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt...","id":"20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3e313-8df7-415a-abeb-951109d1bbb4","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","timestamp":"2020. február. 19. 11:38","title":"Marihuána és prostituáltak – elveszítheti vonzereje egy részét Amszterdam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","shortLead":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","id":"20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cedd9c-34c7-40a0-96bd-baa5697a61e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"TASZ: Karácsony nem bojkottálhatja a Hír TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]