[{"available":true,"c_guid":"0b54cdd5-cfb0-4b19-ab70-43ddbab1ae5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen rontja a családon belüli erőszak áldozatainak helyzetét a törvénymódosítás, mely a bíróságokra bízza a kapcsolattartás vitáinak rendezését. ","shortLead":"Jelentősen rontja a családon belüli erőszak áldozatainak helyzetét a törvénymódosítás, mely a bíróságokra bízza...","id":"20200220_Nojogi_szervezet_kapcsolattartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b54cdd5-cfb0-4b19-ab70-43ddbab1ae5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3839df6c-10fd-45b1-a5a8-b1ded25668ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Nojogi_szervezet_kapcsolattartas","timestamp":"2020. február. 20. 15:39","title":"Nőjogi szervezet kritizálja a kapcsolattartás szabályainak változását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné a problémát.","shortLead":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné...","id":"20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98755820-b9c7-4f21-99ce-09fc1f045762","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 12:31","title":"A KDNP felmondaná az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió...","id":"20200220_balazs_attila_tenisz_rio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa679d0-ff2b-484c-bb7e-b84468a0dcf1","keywords":null,"link":"/sport/20200220_balazs_attila_tenisz_rio","timestamp":"2020. február. 20. 05:43","title":"Pocsék kezdés után negyeddöntős Balázs Attila Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","shortLead":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","id":"20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603021c-affb-4846-939e-5b59b11ee32e","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","timestamp":"2020. február. 19. 22:18","title":"Szabadkőművessége miatt kellett lemondania a horvát legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora helyett reggelire eszik többet – derítették ki német kutatók.","shortLead":"Kétszer annyi kalóriát égethet el, ezzel megelőzheti az elhízást és a magas vércukorszintet az, aki nagy vacsora...","id":"20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bcdd494-c0f9-4db5-a5db-a1c298501e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37976b7c-6c8c-4658-8062-d0326cdebab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_boseges_reggeli_kaloria_egetes","timestamp":"2020. február. 20. 07:33","title":"Fontos dolog derült ki a reggeliről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","id":"20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0509f1b4-3490-4481-9a66-903dc57368e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","timestamp":"2020. február. 21. 10:28","title":"Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A GreenGo elektromos Volkswagen e-up!-jait csütörtök óta lehet kibérelni a cseh fővárosban. ","shortLead":"A GreenGo elektromos Volkswagen e-up!-jait csütörtök óta lehet kibérelni a cseh fővárosban. ","id":"20200221_greengo_automegoszto_praga_terjeszkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605e184b-a7ce-48dc-9fed-a5224f76ac6f","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_greengo_automegoszto_praga_terjeszkedes","timestamp":"2020. február. 21. 08:57","title":"Prágát is beveszi a magyar autómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]